FGC registra 600 mil pedidos de ressarcimento do Banco Master

247 - O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) atualizou para 600 mil o número de credores do Banco Master que já registraram pedidos de ressarcimento de valores de até R$ 250 mil, limite coberto pela garantia. O total de investidores com direito ao reembolso chega a cerca de 800 mil pessoas, considerando aplicações em CDBs e outros produtos financeiros da instituição. O banco Master teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, em novembro. A medida atingiu a instituição controlada por Daniel Vorcaro e levou ao acionamento do mecanismo de proteção aos investidores. As informações são do Estadão Conteúdo.

Avanço nos pedidos de ressarcimento

Segundo o FGC, aproximadamente 400 mil credores já concluíram todas as etapas do processo de solicitação da garantia e avançaram para a fase de pagamento. A liberação dos valores começou oficialmente na segunda-feira, dia 19, após a organização dos procedimentos operacionais.

Ritmo de processamento e pagamentos

O FGC informou que o sistema vem processando, em média, 11,8 mil pedidos por hora, o equivalente a cerca de três solicitações por segundo. O aplicativo utilizado para os requerimentos segue em funcionamento regular, embora possa apresentar momentos pontuais de lentidão em razão do elevado volume de acessos simultâneos.

Verificação de identidade e segurança

De acordo com o fundo, alguns credores passam por camadas adicionais de verificação, como parte das medidas de segurança e prevenção a fraudes. Para a validação da identidade, são aceitos documentos como RG com CPF, Carteira Nacional de Identidade (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física ou digital, além do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e do Cadastro de Registro Nacional Migratório (CRNM).

Valores envolvidos e alcance da garantia

O processo de ressarcimento contempla investidores com aplicações no Banco Master, no Banco Master de Investimento e no Banco Letsbank. O pagamento das garantias teve início cerca de dois meses após a liquidação extrajudicial da instituição. O valor total estimado para os reembolsos é de R$ 40,6 bilhões, diante de uma liquidez total de R$ 125 bilhões mantida pelo Fundo Garantidor de Crédito.