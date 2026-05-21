Guerra de subsídios de empresas chinesas pode distorcer mercado de delivery, aponta estudo

247 - O estudo “Avaliação de Condutas Potencialmente Anticoncorrenciais no Mercado de Delivery de Comida”, do Instituto Esfera de Estudos e Inovação, concluiu que a entrada agressiva de plataformas digitais chinesas no Brasil, sustentada por forte capacidade financeira e pela intensa disputa por subsídios, pode acelerar processos de concentração de mercado e gerar riscos concorrenciais a médio e longo prazo.

Segundo o estudo, que pesquisou os mercados da China e da Arábia Saudita, as plataformas digitais expandiram sua participação de mercado por meio de subsídios prolongados, descontos intensivos e forte capacidade de financiamento, gerando impactos potenciais sobre consumidores, fornecedores e trabalhadores.

Embora essas estratégias possam gerar benefícios imediatos aos consumidores e ampliar a oferta de serviços no curto prazo, diz o estudo, há a necessidade de uma discussão sobre a sustentabilidade dessas práticas.

O setor de delivery de comida é fortemente sujeito à concentração de mercado, e subsídios agressivos e determinados mecanismos contratuais podem afetar a dinâmica competitiva do ecossistema da economia digital no longo prazo, de acordo com o estudo.

Guilherme Mendes Resende, professor do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), ex-economista-chefe do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e ex-assessor econômico da presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), afirma que experiências internacionais recentes reforçam a necessidade de discutir sustentabilidade concorrencial nos mercados digitais entre empresas que dispõem de forte capitalização.

“A experiência internacional mostra que guerras de capital podem acelerar processos de concentração com efeitos duradouros sobre inovação e competição”, explica. “Por isso, o debate central é como a disputa de mercado entre plataformas pode ser conduzida de forma sustentável e baseada em mérito competitivo".

A CEO do Instituto Esfera de Estudos e Inovação, Camila Funaro Camargo Dantas, aponta que o crescimento da economia digital impõe novos desafios concorrenciais às autoridades brasileiras. “O país deve acompanhar a evolução internacional da política concorrencial para lidar com os desafios trazidos por plataformas digitais globais. Assim, será possível oferecer previsibilidade regulatória e ambiente competitivo saudável em setores relevantes da economia digital”, afirma.

A prática de preço predatório consiste em uma estratégia anticompetitiva na qual empresas estabelecem preços abaixo de seus custos para eliminar concorrentes do mercado. No Brasil, essa prática tem se intensificado com a entrada de grandes conglomerados estrangeiros que, com acesso a capital abundante, subsídios governamentais de seus países de origem e subsídios cruzados de operações globais, podem sustentar prejuízos prolongados para dominar setores estratégicos.

Empresas chinesas

A Meituan, que opera no Brasil por meio da marca Keeta, aplicou ciclos de subsídios intensos, seguidos por processos de consolidação e posterior elevação de comissões e degradação das condições para restaurantes e entregadores, o que motivou intervenções regulatórias na China por práticas consideradas abusivas

Estratégias semelhantes de entrada e expansão foram observadas em outros mercados, como Hong Kong, onde a atuação da Keeta esteve associada à saída de concorrentes do mercado.

A 99Food, controlada pela chinesa Didi Chuxing), definiu o Brasil como mercado prioritário e iniciando operações em cidades como Goiânia (junho de 2025) e Grande São Paulo (agosto de 2025), com expansão acelerada subsequente. Ao final de março de 2026, a plataforma já operava em mais de 70 cidades, mantendo a meta declarada de alcançar 100 cidades até junho de 2026.

Essas empresas trazem para o mercado brasileiro modelos de negócios com estratégias agressivas de investimento e crescimento acelerado, muitas vezes empregando grandes subsídios para ganhar ou “comprar” market share, de acordo com o estudo.

Cade

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) não registrou, em seus julgados mais recentes, conclusão pela ocorrência de predação clássica.

Segundo o estudo, a autoridade da concorrência evita punir a concorrência agressiva per se, mas mantém atenção elevada quando a precificação agressiva ou cláusulas restritivas à concorrência se inserem em uma estratégia mais ampla de fechamento de mercado.