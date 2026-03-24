Guerra de Trump no Irã castiga a economia da Europa

247 - As agressões militares de Estados Unidos e Israel contra o Irã já começam a produzir efeitos concretos sobre a economia europeia e britânica, pressionando custos, reduzindo a confiança empresarial e desacelerando o crescimento da produção, de acordo com novos dados de pesquisas econômicas. As informações foram divulgadas com base no Índice de Gerentes de Compras (PMI), que reúne percepções de executivos dos setores industrial e de serviços.

Os dados mais recentes do PMI indicam um impacto inicial do conflito sobre a economia global, com reflexos mais imediatos no Reino Unido e na zona do euro. O levantamento é elaborado pela S&P Global e serve como um dos principais termômetros da atividade econômica.

De acordo com Chris Williamson, economista sênior da S&P Global, os efeitos da guerra já são perceptíveis na economia britânica. “A guerra no Oriente Médio atingiu a economia do Reino Unido em março, estagnando o crescimento (da produção) enquanto impulsiona a inflação de forma acentuada”, afirmou. Ele destacou ainda que o impacto total sobre a inflação e o crescimento dependerá da duração do conflito e das interrupções nos mercados de energia e nas cadeias de transporte.

Na zona do euro, o cenário também é de deterioração. O crescimento da produção nos 21 países que utilizam a moeda única desacelerou para níveis próximos da estagnação em março, refletindo a queda na confiança empresarial. Williamson observou que a situação está diretamente ligada ao ambiente de incerteza gerado pela guerra.

Em outro relatório, o economista ressaltou o aumento significativo dos custos para as empresas. “Os custos das empresas estão subindo no ritmo mais rápido em mais de três anos, em meio à disparada dos preços de energia e ao estrangulamento das cadeias de suprimentos resultante da guerra”, escreveu.

Os dados também acendem alertas sobre o risco de estagflação na zona do euro — um cenário em que o crescimento econômico permanece estagnado enquanto a inflação continua em alta. Esse quadro tende a reduzir o poder de compra, já que os salários não acompanham o aumento dos preços, e pode levar bancos centrais a elevarem juros, o que, por sua vez, freia ainda mais a atividade econômica.

Apesar do cenário adverso, os indicadores do PMI tanto no Reino Unido quanto na zona do euro ainda permanecem acima da marca de 50 pontos, o que indica expansão econômica. No entanto, houve queda acentuada em relação ao mês anterior, atingindo os níveis mais baixos em seis meses no Reino Unido e em dez meses na zona do euro, sinalizando perda de fôlego diante das tensões geopolíticas.