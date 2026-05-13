Justiça valida leilão estratégico e reforça plano do governo para segurança energética

247 – A decisão da Justiça de negar o pedido de liminar contra o Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) 2026, proferida na última segunda-feira (11) pela 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi interpretada no setor energético como uma vitória importante para o planejamento elétrico apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Considerado estratégico pelo Ministério de Minas e Energia, o certame é apontado como uma das principais ferramentas para garantir segurança energética ao país em meio ao avanço acelerado das fontes renováveis.

A avaliação dentro do governo é de que o Brasil vive um novo momento no setor elétrico. Ao mesmo tempo em que amplia fortemente a geração solar e eólica, o país também precisa fortalecer mecanismos capazes de garantir estabilidade ao sistema em horários críticos, evitando riscos de sobrecarga ou desabastecimento, critérios expostos no próprio direcionamento técnico do leilão.

E isso é exatamente o que a medida reforça, ao contratar potência elétrica adicional para assegurar capacidade de resposta do Sistema Interligado Nacional (SIN) nos momentos de maior demanda. O certame prevê a participação de diferentes fontes de geração, incluindo termelétricas a gás natural, hidrelétricas e empreendimento movidos a biodiesel e óleo combustível.

A defesa do governo é de que a transição energética precisa ocorrer de forma responsável e segura, com a missão de avançar na ampliação de renováveis ao mesmo tempo que garante a potência firme. Integrantes do setor elétrico lembram que fontes renováveis, embora fundamentais para a descarbonização da matriz brasileira, possuem variabilidade natural, já que dependem de fatores climáticos, como vento e incidência solar.

O interesse expressivo do mercado também reforçou a importância do LRCAP de 2026. Ao todo, foram cadastrados 368 projetos com mais de 126 GW de potência comprovada, demonstrando forte mobilização do setor privado e expectativa de investimentos bilionários na expansão da infraestrutura energética brasileira.

A tentativa de suspensão do leilão foi apresentada por entidades que questionam principalmente a participação de usinas termelétricas a carvão mineral e possíveis impactos tarifários. O Tribunal de Contas da União também acompanha o tema e pediu esclarecimentos sobre a atualização dos preços-teto do certame.

Segundo o governo, no entanto, a revisão dos parâmetros foi feita com base em critérios técnicos e em mudanças recentes do cenário internacional, marcado pelo aumento dos custos de equipamentos, do financiamento e do capital necessário para novos empreendimentos de geração.

Nos bastidores do setor, a leitura é de que a manutenção do leilão reforça a previsibilidade regulatória e fortalece a estratégia do governo Lula de combinar expansão das renováveis com segurança energética. A avaliação é de que o Brasil precisará, cada vez mais, de fontes capazes de garantir potência firme ao sistema enquanto avança na consolidação de uma matriz elétrica limpa e diversificada.