Projeto da LDO prevê crescimento de 2,56% para 2027

247 - O governo federal projeta expansão econômica de 2,56% para 2027, segundo o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) enviado ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (15). A estimativa indica avanço em relação ao crescimento esperado para 2026, que deve alcançar 2,33%. As informações constam no texto do PLDO e foram divulgadas com base nos dados oficiais do projeto encaminhado ao Legislativo, que detalha as perspectivas macroeconômicas e fiscais para os próximos anos. Os relatos foram publicados na Agência Brasil.

O documento também aponta trajetória de desaceleração da inflação. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) indica taxa de 3,04% em 2027. Para os anos seguintes, a estimativa fixa o índice em 3% entre 2028 e 2030. Para 2026, a previsão oficial do governo ainda considera inflação de 3,74%.

As estimativas mais recentes do mercado financeiro divergem desses números. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, aponta inflação de 4,71% para este ano, influenciada pelo cenário internacional e pelo início da guerra no Oriente Médio. O percentual supera o teto da meta estabelecida.

Mesmo assim, a projeção para 2027 permanece dentro do intervalo definido pelo Conselho Monetário Nacional, que fixa meta contínua de 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Com esse limite, a inflação pode variar entre 1,5% e 4,5% sem caracterizar descumprimento da meta.

O PLDO também traz estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado no cálculo do salário mínimo. A expectativa é de 3,04% em 2027 e de 3% entre 2028 e 2030, abaixo da projeção de 3,76% para o ano corrente.

No campo da política monetária, o governo projeta redução gradual da taxa básica de juros. A Selic deve encerrar 2027 em 10,55% ao ano, com queda para 9,27% em 2028, 8,27% em 2029 e 7,27% em 2030. Atualmente, a taxa está em 14,75% ao ano.

As previsões incluem ainda o comportamento do câmbio e das commodities. O texto estima dólar médio de R$ 5,47 em 2027, R$ 5,45 em 2028, R$ 5,50 em 2029 e R$ 5,53 em 2030. Para o petróleo, o governo considera preço médio de US$ 67,69 por barril no próximo ano, com leve variação até 2030, mesmo diante da cotação atual próxima de US$ 100.

O conjunto de projeções integra o planejamento econômico do governo e orienta a formulação do Orçamento, ao estabelecer parâmetros para receitas, despesas e metas fiscais ao longo do período.