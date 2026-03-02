QatarEnergy suspende produção de gás e preços disparam na Europa

247 - A QatarEnergy, uma das maiores exportadoras mundiais de gás natural liquefeito (GNL), anunciou a suspensão de sua produção em meio aos ataques no Oriente Médio, provocando forte reação nos mercados internacionais de energia. A interrupção desencadeou uma disparada nas cotações do gás na Europa e na Ásia, ampliando as preocupações com o equilíbrio entre oferta e demanda.

As informações foram divulgadas pela Al Jazeera com base em dados das bolsas ICE e Platts, além de análises de consultorias especializadas do setor. Segundo os números apresentados, os contratos de referência na Europa chegaram a acumular alta próxima de 50% após o anúncio da paralisação.

No hub TTF da Holanda, considerado referência para o preço do gás europeu, o contrato para o mês seguinte avançou 14,56 euros, atingindo 46,52 euros por megawatt-hora (MWh) por volta das 12h55 GMT. Antes mesmo da confirmação da suspensão pela QatarEnergy, os preços já registravam elevação de cerca de 25% no dia, mas ampliaram os ganhos com a notícia.

No Reino Unido, o contrato britânico para abril subiu 40,83 pence, alcançando 119,40 pence por therm, de acordo com dados da ICE.

O impacto também foi imediato na Ásia. O índice Japan-Korea Marker (JKM), da S&P Global Commodity Insights, referência para o GNL no mercado asiático, avançou quase 39%, chegando a US$ 15,068 por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu), segundo dados da Platts.

Analistas destacaram o risco de uma disputa mais intensa por cargas disponíveis no mercado global. Massimo Di Odoardo, vice-presidente de pesquisa de gás e GNL da Wood Mackenzie, afirmou que “interrupções nos fluxos de GNL reacenderiam a competição entre a Ásia e a Europa pelas cargas disponíveis”.

Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING, alertou para a possibilidade de novas altas expressivas. “Se os mercados de GNL/gás começarem a precificar um período prolongado de perdas no fornecimento de GNL do Catar, o TTF poderia potencialmente disparar para 80-100 euros/MWh (US$ 28-35/mmBtu)”, declarou.