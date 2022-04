Torcedores do Manchester United protestam contra donos do clube

Apoie o 247

ICL

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - Milhares de torcedores do Manchester United fizeram um protesto contra os donos do time do lado de fora do estádio antes do confronto da Premier League com o Norwich City neste sábado, exigindo que a família Glazer "saia do clube".

Torcedores empunharam uma faixa que dizia "queremos nosso clube de volta". Eles acenderam sinalizadores e cantaram canções contra a família Glazer, o que levou ao fechamento de catracas por medo de uma repetição de maio do ano passado, quando torcedores invadiram o estádio e se reuniram em campo, forçando o adiamento de uma partida da Premier League contra o Liverpool.

O Manchester United foi comprado pela família americana Glazer por 790 milhões de libras (US$ 1,1 bilhão) em 2005. Embora o clube esteja listado na Bolsa de Valores de Nova York desde 2012, os Glazers mantêm a participação majoritária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O movimento anti-Glazer ganhou força depois que o United se envolveu em uma tentativa fracassada de formar uma Superliga Europeia separatista no ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E as dificuldades da equipe em campo continuam. No final da temporada, serão cinco anos sem troféus para o United e nove desde o último triunfo na liga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE