"Torneio, com ou sem Djokovic, é mais importante", diz Nadal

247 - O tenista espanhol Rafael Nadal afirmou que o Aberto da Austrália "é muito mais importante do que qualquer jogador". A afirmação foi para comentar a incerteza da participação de Novak Djokovic no torneio.

Segundo Nadal, o primeiro Grand Slam do ano será "ótimo com sem" a presença do número 1 do mundo. O tenista reafirmou que não concorda com as atitudes do Sérvio.

"Cada um escolhe seu caminho. Respeito Djokovic como pessoa, claro, como atleta, sem dúvida, mesmo não concordando com muitas coisas que ele fez nas últimas semanas", afirmou o tenista em entrevista.

Neste sábado, Djokovic foi novamente detido pela justiça australiana e retornou ao centro de detenção para imigrantes de Melbourne. Ele será julgado neste domingo, podendo permanecer no país e disputar a competição Austrália, ou será deportado.

