Trabalhadores das Olimpíadas são os mais contaminados por Covid-19

247 - Um boletim médico divulgado neste domingo (25) informou que há 132 casos de coronavírus relacionados aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Desse total, 73 são de moradores do país-sede, e 64, de estrangeiros.

Com zero registros até o momento, a delegação brasileira em Tóquio tem preocupação com o risco de contágio. A primeira inquietação veio com aeroportos e aviões. Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

"O distanciamento é para todo mundo. Com isso, você também já faz uma proteção [contra] essas pessoas que estão indo dormir em casa e também pegando transporte público", afirmou Beatriz Perondi, infectologista que coordena a área de situações extremas do Hospital das Clínicas de São Paulo e faz parte da comissão médica do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"Temos falado nas reuniões de boas vindas sobre os protocolos e estamos dizendo isso para eles, que a 'workforce' está com mais casos do que quem está aqui na Vila fechado, e que eles precisam entender isso para tomar cuidados", acrescentou.

