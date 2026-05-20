Analista político classifica candidatura de Flávio como burrice dos bolsonaros

247 – O analista político Fabiano Lana afirmou que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República representa uma combinação de “soberba, erro de cálculo, irresponsabilidade ou burrice” por parte da família Bolsonaro diante das revelações envolvendo o Caso Master e a relação do parlamentar com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em análise publicada no jornal Estado de S. Paulo, Lana sustenta que Flávio Bolsonaro iniciou sua campanha presidencial já carregando um passivo político relevante, marcado não apenas pelas investigações relacionadas ao Banco Master, mas também por antigas controvérsias envolvendo suspeitas de rachadinha e ligações com milicianos do Rio de Janeiro.

Segundo o articulista, o senador tinha plena consciência dos riscos políticos ao aceitar disputar o Palácio do Planalto. Ainda assim, decidiu seguir adiante com apoio dos irmãos e, “em tese”, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Ora, quando aceitou se lançar candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, por óbvio, tinha total consciência do passivo Master que pesava contra sua trajetória”, escreveu Fabiano Lana.

O analista também criticou a estratégia do clã Bolsonaro de tentar inviabilizar outros nomes da direita considerados mais competitivos eleitoralmente contra o presidente Lula. Segundo ele, os bolsonaristas apostaram que o antipetismo seria suficiente para garantir a eleição de qualquer candidato ligado à família.

“Ridicularizaram quem cogitou alternativas fora da família para enfrentar um candidato forte como o presidente Lula”, destacou.

Fabiano Lana observou ainda que Flávio chegou a liderar numericamente algumas pesquisas recentes, apesar de sua trajetória política considerada limitada. Para o articulista, a sucessão de revelações sobre os vínculos do senador com Daniel Vorcaro pode comprometer definitivamente sua candidatura.

O texto relembra que Flávio Bolsonaro inicialmente negou qualquer contato com Vorcaro. Depois, afirmou que as conversas se restringiam à tentativa de obtenção de recursos para o filme sobre Jair Bolsonaro, chamado Dark Horse. Mais tarde, vieram à tona informações de que o senador esteve pessoalmente com o banqueiro poucos dias após sua libertação provisória.

“Finalmente, sabemos que Flávio esteve com Vorcaro, na mansão do banqueiro, dias após sua libertação provisória, quando já era mais do que sabido que se tratava do arquiteto do maior escândalo financeiro da história do Brasil”, escreveu Lana.

O articulista também questiona o grau de envolvimento da família Bolsonaro nas tratativas com o banqueiro. “Que certeza de impunidade moveu Flávio? Ele agiu sozinho? Seus irmãos e o pai conheciam a história toda?”, indagou.

Fabiano Lana descreveu ainda o clima entre aliados do senador como um “funeral” durante as tentativas de explicação sobre o encontro com Vorcaro. Para ele, o episódio expõe o desgaste político do bolsonarismo num momento decisivo da disputa presidencial.

Ao citar o versículo bíblico “A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda”, o analista afirma que a família Bolsonaro tentou destruir alternativas políticas no campo antipetista para manter o controle absoluto sobre a direita brasileira.

Apesar da crise, Lana reconhece que o cenário político brasileiro permanece imprevisível. Segundo ele, caso Flávio Bolsonaro consiga sobreviver politicamente às denúncias e ao Caso Master, o episódio poderá se tornar “um exemplo singular de resiliência e reviravolta” da política nacional.

O colunista conclui afirmando que a família Bolsonaro conseguiu manter influência sobre parte significativa do eleitorado ao sustentar a narrativa de polarização permanente contra o PT e o presidente Lula.