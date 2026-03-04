Mercadante presta solidariedade a Lauro Jardim, ameaçado por Vorcaro

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, manifestou solidariedade ao jornalista Lauro Jardim após a revelação, no âmbito da Operação Compliance Zero, de que o colunista do O Globo foi alvo de um plano de intimidação atribuído ao banqueiro Daniel Vorcaro. A investigação policial aponta indícios de que teria sido discutida a simulação de um assalto para intimidar o profissional da imprensa.

Em nota, Mercadante afirmou que a liberdade de imprensa é um elemento central do sistema democrático e classificou como extremamente grave a informação de que o jornalista foi alvo de um possível ataque planejado para intimidá-lo. “O livre exercício do jornalismo e a atuação independente da imprensa são pilares fundamentais do estado democrático de direito, garantidos pela Constituição Cidadã de 1988. É gravíssima a informação de que o banqueiro Daniel Vorcaro teria determinado um ataque para ‘prejudicar violentamente’ e intimidar o jornalista Lauro Jardim, um dos principais colunistas do país e profissional com larga trajetória na imprensa brasileira".

Leia a nota na íntegra:

O livre exercício do jornalismo e a atuação independente da imprensa são pilares fundamentais do estado democrático de direito, garantidos pela Constituição Cidadã de 1988. É gravíssima a informação de que o banqueiro Daniel Vorcaro teria determinado um ataque para “prejudicar violentamente” e intimidar o jornalista Lauro Jardim, um dos principais colunistas do país e profissional com larga trajetória na imprensa brasileira.

O jornalismo existe para assegurar que a população tenha acesso à informações de interesse público. Quando a imprensa investiga, questiona e denuncia, ela cumpre um papel essencial de fiscalizar e de informar os cidadãos. A tentativa de silenciar jornalistas não atinge apenas profissionais da comunicação, atinge toda a sociedade e atenta contra a própria democracia.

Diante dessa gravíssima denúncia, manifesto publicamente minha solidariedade ao jornalista Lauro Jardim. Sem imprensa livre, não há democracia.

Aloizio Mercadante

Presidente do BNDES