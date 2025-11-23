“A paz precisa ser digna”, diz Zelensky sobre proposta dos EUA

247 – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a defender neste domingo (23) que qualquer acordo internacional para encerrar a guerra precisa garantir uma paz duradoura e justa. As declarações foram feitas enquanto representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos participavam de uma nova rodada de conversas em Genebra.

Na ocasião, Zelensky reafirmou que o ponto central das negociações permanece travado pela recusa da Rússia em encerrar a ofensiva militar. Em publicação na rede X, o presidente ucraniano escreveu que “[Vladimir] Putin [presidente da Rússia] vem travando esta guerra com total desprezo por quantas das suas pessoas ele perde e por quantas das nossas ele mata”.

As discussões em Genebra ocorrem em meio à proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos, que passou a ser debatida junto a aliados europeus. Os comentários de Zelensky, por sua vez, surgem depois de Trump afirmar que a liderança ucraniana demonstrou “zero gratidão” pela ajuda enviada por Washington, mesmo após diversas manifestações públicas de agradecimento por parte do presidente ucraniano e de outras autoridades de Kiev.

O governo da Ucrânia tem insistido que o diálogo precisa manter o foco na interrupção definitiva da ofensiva russa.

Para Zelensky, o objetivo maior segue inalterado. “É importante não esquecer o objetivo principal — parar a guerra da Rússia e evitar que ela volte a se inflamar”, afirmou. Em seguida, reforçou que o processo precisa estabelecer bases sólidas para a estabilidade futura. “E, para alcançar isso, a paz precisa ser digna”.