Embaixada dos EUA em Bagdá sofre forte ataque do Irã

247 – Um ataque massivo com drones contra a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, foi relatado nesta segunda-feira (16), em mais um episódio de forte tensão na Zona Verde, área fortemente protegida da cidade que abriga missões diplomáticas, instituições internacionais e repartições governamentais.

The US embassy in Baghdad has been attacked the entire night. It is the largest "embassy" in the world (104 acres / 42 hectares) and has since the invasion of Iraq been a centre for projecting power throughout the region. pic.twitter.com/dQ1aCQbNKW March 17, 2026

De acordo com informações publicadas pela RT Brasil, com base em relatos das agências iranianas Fars, Tasnim e Mehr, os sistemas antiaéreos da missão diplomática norte-americana foram acionados e passaram a disparar intensamente contra os veículos aéreos não tripulados que se aproximavam da embaixada.

Os relatos indicam que o episódio provocou novas explosões na Zona Verde de Bagdá, região considerada um dos pontos mais sensíveis da capital iraquiana. A área concentra não apenas a Embaixada dos Estados Unidos, mas também instalações de organismos internacionais e estruturas ligadas ao Estado iraquiano, o que amplia o impacto político e diplomático de qualquer ataque registrado no local.

Segundo as informações reproduzidas pela imprensa iraniana, a ofensiva teve dimensão significativa, com uso massivo de drones. Até o momento, porém, o texto fornecido não apresenta balanço oficial sobre possíveis vítimas na Embaixada dos Estados Unidos nem detalha a origem dos equipamentos utilizados na ação.

Defesa antiaérea foi acionada

Um dos aspectos centrais do episódio foi a reação imediata dos sistemas de defesa da missão diplomática norte-americana. Conforme os relatos citados, a estrutura antiaérea instalada na embaixada entrou em operação e passou a responder de forma intensa à aproximação dos drones.

Esse tipo de resposta evidencia o grau de alerta mantido no complexo diplomático dos Estados Unidos em Bagdá, historicamente alvo de ameaças em meio à instabilidade regional. A ativação dos sistemas de defesa também reforça a gravidade do incidente, sobretudo por ocorrer em uma área de alta sensibilidade política e militar.

Além do ataque direcionado à embaixada, houve relatos de novas explosões em diferentes pontos da Zona Verde. Como a região abriga representações estrangeiras e centros de decisão do governo iraquiano, qualquer escalada de violência ali costuma gerar repercussão internacional imediata.

Hotel que abriga missão da União Europeia também foi atingido

Antes desse novo episódio, o Ministério do Interior do Iraque já havia confirmado outro incidente envolvendo um drone na mesma área. Segundo o órgão, “um drone atingiu a grade superior” do hotel Al Rasheed, localizado na Zona Verde e onde está instalada a missão da União Europeia no Iraque.

Ainda de acordo com as autoridades iraquianas, esse ataque não deixou vítimas nem provocou danos materiais significativos. Mesmo assim, o caso acendeu novo sinal de alerta sobre a segurança da região, uma vez que atingiu um ponto associado à presença diplomática internacional em Bagdá.

A referência ao hotel Al Rasheed amplia o contexto dos acontecimentos e sugere um ambiente de deterioração da segurança em uma das áreas mais vigiadas do Iraque. O fato de um drone ter alcançado uma estrutura localizada nesse perímetro demonstra a persistência das ameaças, apesar do aparato de proteção existente.