Iraque declara força maior em campos petrolíferos operados por estrangeiros

Reuters - O Iraque declarou força maior em todos os campos de petróleo desenvolvidos por empresas petrolíferas estrangeiras, após operações militares na região interromperem a navegação pelo Estreito de Ormuz, paralisando a maior parte das exportações de petróleo bruto do país, disseram três autoridades do setor energético com conhecimento direto da decisão.

A navegação pelo Estreito de Ormuz — um ponto de estrangulamento para cerca de 20% do fornecimento global de petróleo e gás natural liquefeito — foi severamente afetada por uma atividade militar sem precedentes, informou o Ministério do Petróleo em uma carta datada de 17 de março e vista pela Reuters. A maior parte das exportações de petróleo bruto iraquiano transita pelo Estreito, e as interrupções fizeram com que a capacidade de armazenamento atingisse seu limite, diz a carta.

Os preços internacionais do petróleo fecharam em seu nível mais alto em quase quatro anos na sexta-feira, em meio à escalada da guerra entre Estados Unidos e Israel com o Irã, que já dura três semanas .

"Os parceiros internacionais não conseguiram indicar navios-tanque para transportar o petróleo bruto, impedindo as exportações, apesar da estatal petrolífera SOMO estar pronta para carregar os carregamentos", dizia a carta.

"Com base na situação, o ministério ordenou a paralisação total da produção nas áreas de concessão afetadas, sem qualquer compensação decorrente da medida, conforme os termos do contrato."

O ministério afirmou que a redução das atividades será revista periodicamente, dependendo da evolução regional, e convidou as empresas para conversas urgentes a fim de chegar a um acordo sobre as operações essenciais, os custos e o quadro de funcionários em condições de força maior.

O ministro do Petróleo do Iraque, Hayan Abdel-Ghani, afirmou que a produção de petróleo bruto na Companhia de Petróleo de Basra foi reduzida de 3,3 milhões de barris por dia para 900 mil barris por dia, após a suspensão das exportações dos portos do sul do país, segundo um comunicado do ministério divulgado na sexta-feira. A quantidade produzida está sendo utilizada para abastecer as refinarias, informou o comunicado.

A queda na produção e nas exportações deverá pressionar ainda mais as já frágeis finanças do Iraque, visto que o Estado depende da venda de petróleo bruto para praticamente todos os gastos públicos e mais de 90% de sua receita.

A guerra entre os EUA e Israel contra o Irã já ultrapassou as fronteiras iranianas, com Teerã respondendo com ataques a Israel e aos estados árabes do Golfo que abrigam instalações militares americanas, e Israel lançando novos ataques no Líbano depois que a milícia Hezbollah, alinhada ao Irã, disparou através da fronteira.