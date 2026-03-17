Novo vídeo de Netanyahu amplia suspeitas e é apontado como montagem por inteligência artificial

247 – Um novo vídeo divulgado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, em meio à escalada de especulações sobre seu paradeiro e seu estado de saúde, acabou produzindo o efeito oposto ao pretendido. Em vez de encerrar os rumores, a gravação passou a ser apontada por usuários da internet como mais uma peça produzida por inteligência artificial, aprofundando as dúvidas que circulam em fontes em hebraico e inglês sobre a possível morte ou ferimento do dirigente israelense.

Segundo a Tasnim News, a gravação foi publicada horas depois de novas ondas de comentários e questionamentos ganharem força nas redes e em canais de informação, especialmente após um vídeo anterior de Netanyahu ter sido rapidamente identificado como conteúdo gerado artificialmente. A nova divulgação tinha como objetivo negar os rumores, mas logo passou a ser examinada quadro a quadro por internautas, que afirmam ter encontrado indícios visuais de falsificação.

As suspeitas sobre Netanyahu cresceram depois dos ataques com mísseis lançados pelo Irã, que intensificaram a circulação de versões sobre um eventual ferimento ou até morte do premiê israelense. Em vez de conter essa narrativa, a divulgação de vídeos com características artificiais passou a alimentar ainda mais a desconfiança de que o governo tenta construir uma aparência de normalidade em meio a uma situação potencialmente grave.

Um dos elementos mais mencionados pelos usuários como sinal de manipulação envolve uma xícara de café que aparece nas mãos de Netanyahu. De acordo com as análises que circulam online, o recipiente estaria cheio até a borda, mas, mesmo inclinado ou movimentado rapidamente, não derrama uma única gota. Além disso, o nível do líquido não se altera, mesmo quando o premiê aparentemente bebe o café. Para muitos observadores, esse detalhe reforça a avaliação de que a cena não corresponde a uma gravação real.

Outro ponto destacado é a mudança na aparência facial de Netanyahu em determinados momentos do vídeo, especialmente quando seu rosto aparece de perfil. Usuários passaram a comparar esses quadros com fotografias autênticas do premiê israelense, alegando que há diferenças visíveis na estrutura facial e na expressão, incompatíveis com imagens reais. Essas discrepâncias têm sido citadas como mais uma evidência de que a gravação teria sido construída artificialmente.

A repercussão foi ampliada pelo fato de várias pessoas terem produzido vídeos semelhantes, também com uso de inteligência artificial, repetindo a mesma pose e a mesma lógica visual do material atribuído a Netanyahu. Em uma dessas montagens, o presidente da França, Emmanuel Macron, aparece no lugar do premiê israelense, numa tentativa de demonstrar, de forma satírica, como o vídeo seria facilmente replicável com ferramentas digitais acessíveis.

O caso ganhou dimensão política porque ocorre em um momento de forte tensão regional, com Israel sob pressão militar e diplomática. Nesse contexto, qualquer dúvida sobre a condição de Netanyahu tende a provocar impactos imediatos no debate público, nas redes sociais e na percepção internacional sobre a condução da guerra. Para críticos, o uso de materiais suspeitos em vez de aparições públicas inequívocas contribui para ampliar a crise de credibilidade do governo israelense.

Nas redes, as perguntas se multiplicam: Netanyahu estaria morto, ferido, escondido em um abrigo ultrassecreto ou simplesmente ausente do espaço público enquanto a população dos territórios ocupados e até forças militares dos Estados Unidos pagam o preço de uma guerra sem sentido? A ausência de uma resposta convincente, somada à divulgação de vídeos contestados, transformou o episódio em mais um capítulo da batalha informacional travada paralelamente ao conflito militar.

O ponto central é que a estratégia de comunicação do gabinete israelense, ao que tudo indica, falhou em seu objetivo mais imediato. Em vez de restabelecer confiança, a divulgação de uma gravação sob suspeita fortaleceu a percepção de opacidade e desinformação. Num cenário de guerra, em que a disputa por narrativa é tão decisiva quanto a disputa no terreno, a circulação de conteúdos possivelmente forjados pode produzir efeitos devastadores sobre a credibilidade institucional.

A controvérsia em torno do novo vídeo mostra também como a inteligência artificial passou a ocupar um papel central nas guerras contemporâneas, não apenas como ferramenta tecnológica, mas como instrumento de manipulação política e psicológica. Quando autoridades recorrem — ou são acusadas de recorrer — a esse tipo de expediente em momentos críticos, o resultado imediato é a erosão da confiança pública e a ampliação do ambiente de incerteza.

Sem uma manifestação pública considerada autêntica e irrefutável, os rumores sobre Netanyahu tendem a persistir. E, à medida que novos materiais passam a ser vistos com suspeita, a crise de credibilidade em torno do premiê israelense pode se aprofundar ainda mais.