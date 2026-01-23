ONU denuncia maus-tratos a imigrantes nos EUA

247 - O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, manifestou indignação com os "maus-tratos agora cotidianos" contra imigrantes e refugiados nos Estados Unidos. A crítica ocorreu nesta sexta-feira (23) após autoridades confirmarem a detenção de um menino de cinco anos durante uma ação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). As informações são da RFI.

Em comunicado, Volker Turk afirmou: "Estou consternado com os maus-tratos e a desumanização agora rotineiros a migrantes e refugiados. Onde está a preocupação com a dignidade deles, com a nossa humanidade compartilhada?". Ele cobrou que o país assegure que suas políticas migratórias e a forma como são executadas respeitem a dignidade humana e os direitos humanos.

A declaração foi divulgada em meio a uma operação em larga escala do ICE no estado de Minnesota. A ação ocorre após o assassinato de Renee Good, uma cidadã estadunidense de 37 anos, baleada dentro de seu carro por um agente em 7 de janeiro, em Minneapolis, fato que elevou a tensão em torno do tema.

Uso da força e direito internacional

Turk também criticou a presença de grandes contingentes policiais nas operações migratórias e o que descreveu como registros repetidos de uso desproporcional da força. "De acordo com o direito internacional, o uso intencional de força letal é permitido apenas como medida de último recurso contra um indivíduo que represente uma ameaça iminente à vida e à morte", declarou.

Prisões arbitrárias e impacto nas famílias

O alto comissário reiterou que muitas práticas adotadas pelas autoridades resultam em prisões e detenções arbitrárias e ilegais. "Indivíduos estão sendo monitorados e presos, às vezes violentamente, inclusive em hospitais, igrejas, mesquitas, tribunais, mercados, escolas e até mesmo em suas próprias casas, muitas vezes com base apenas na suspeita de que sejam imigrantes indocumentados", afirmou.

Ele acrescentou que prisões e deportações frequentemente ocorrem sem avaliação sobre a manutenção da unidade familiar, expondo crianças a riscos de danos graves e duradouros. "Apelo ao governo para que cesse essas práticas que estão destruindo famílias", disse.

Minnesota recorre à Justiça e protestos crescem

O estado de Minnesota solicitou aos tribunais federais a suspensão da operação do ICE. Uma audiência está marcada para segunda-feira (26). Nesta sexta-feira (23), opositores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esperam paralisar Minneapolis em protestos contra as ações realizadas pelo órgão migratório.

Os organizadores convocaram o fechamento do comércio, pediram que os trabalhadores não compareçam ao trabalho e que as crianças não vão às escolas. Moradores têm protestado há semanas contra as ações do ICE.

O vice-presidente J.D. Vance esteve em Minneapolis na quinta-feira (22) com o objetivo de, segundo ele, "acalmar os ânimos". Ele se reuniu com agentes do ICE após ser acusado pela oposição democrata de inflamar as tensões ao defender o agente envolvido na morte de Renee Good. "Sim, vocês podem protestar, mas façam isso pacificamente", afirmou aos moradores.

Detenção de criança gera comoção

Imagens publicadas pela imprensa nesta semana mostram um menino sendo levado pelo ICE para um centro de detenção no Texas. Ele aparece abatido, usando um chapéu azul com orelhas de coelho e carregando uma mochila. A foto se espalhou rapidamente nas redes sociais.

Vance confirmou que a criança de cinco anos foi detida após o pai, descrito por ele como imigrante sem documentos, fugir para evitar a prisão. Embora tenha reconhecido "erros" em alguns casos, o vice-presidente atribuiu a escalada da violência a "indivíduos de extrema esquerda" e a forças policiais locais.

Durante a visita, um pequeno grupo de manifestantes se reuniu a algumas centenas de metros do local. A manifestante Danny afirmou que a cidade vive uma "ocupação", com cerca de 3 mil agentes do serviço anti-imigração, enquanto a polícia municipal teria apenas 600 policiais. "Eles estão sequestrando pessoas na rua e as mandando para outros lugares. Eles não têm mandado para fazer isso, estão aterrorizando e ferindo nossa população, e assassinaram Renée Good", declarou.

Protestos sob frio extremo

Outro manifestante, Dan, relatou ter visto a prisão de uma mulher por quatro agentes. "A mulher atendeu aos pedidos deles, mostrou alguns documentos, e eles amarraram suas mãos atrás das costas, a colocaram no veículo e saíram em alta velocidade. Eu não vi o começo, mas acho que a prenderam porque ela era uma mulher negra", disse.

As manifestações ocorrem sob alerta de frio extremo em Minneapolis, com sensação térmica podendo chegar a -40°C nesta sexta-feira (23). A moradora Mary afirmou que comprava aquecedores para a família e pretendia participar do protesto. "O ICE está aterrorizando nossas escolas. Os ônibus estão vazios, os comércios estão fechando, porque as pessoas têm medo de sair", lamentou.