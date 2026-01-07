Roubo de petróleo: Trump diz que Venezuela entregará a ele até 50 milhões de barris

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (6) que o chamado governo interino da Venezuela irá transferir entre 30 milhões e 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, em uma operação envolvendo petróleo atualmente sob sanções. A informação foi divulgada pelo Valor Econômico, a partir de publicação do próprio Trump na rede Truth Social.

Sem apresentar detalhes sobre a existência de um acordo formal, Trump descreveu a iniciativa como um plano imediato para deslocar o petróleo a portos norte-americanos, vendê-lo a preço de mercado e, de forma ainda mais controversa, manter sob seu próprio controle os recursos obtidos com a venda.

Em sua postagem, Trump afirmou que o dinheiro ficará sob seu comando para “garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos EUA”. A frase, além de expor o caráter unilateral da iniciativa, reforça um tom imperialista que historicamente marca intervenções norte-americanas na América Latina: a ideia de que Washington pode decidir o destino de riquezas estratégicas de países soberanos, inclusive definindo quem controla e como será usado o dinheiro gerado por essas riquezas.

Trump também afirmou que determinou ao secretário de Energia, Chris Wright, que execute o plano “imediatamente”, dizendo que o petróleo será transportado por navios de armazenamento e levado diretamente aos terminais de descarga nos Estados Unidos.

Negociações envolvendo Chevron e PDVSA

Antes do anúncio de Trump, fontes relataram ao Financial Times que a Chevron estaria em negociação com a estatal petrolífera venezuelana PDVSA e com autoridades americanas sobre o envio de parte do petróleo bruto retido para refinarias nos EUA. Segundo dados de monitoramento citados pela imprensa internacional, petroleiros fretados pela empresa já estariam navegando em direção à Venezuela ou posicionados em seus portos, podendo começar a transportar petróleo em poucos dias.

O movimento, se efetivado, pode ter impacto direto no abastecimento de refinarias norte-americanas, especialmente as que processam petróleo pesado, além de provocar oscilações no mercado internacional de energia.

Imperialismo energético e apropriação política

A declaração de Trump chama atenção não apenas pelo volume anunciado, mas pela lógica de poder embutida em sua proposta. Ao afirmar que controlará os recursos obtidos com a venda do petróleo venezuelano, o presidente norte-americano dá um passo além das sanções: sugere que os EUA não apenas restringem o comércio de um país, mas também se colocam como administradores de sua renda petrolífera, como se a soberania venezuelana fosse um detalhe dispensável.

Especialistas e analistas internacionais têm observado que o petróleo da Venezuela, por ser uma das maiores reservas do planeta, sempre esteve no centro de disputas geopolíticas. Nesse contexto, a retórica de Trump reforça uma postura de dominação energética, na qual recursos naturais do Sul global são tratados como ativos disponíveis para rearranjos políticos determinados em Washington.

O que ainda está em aberto

Apesar do tom assertivo do anúncio, permanecem dúvidas centrais sobre como a operação seria implementada, quais bases legais seriam usadas para contornar as sanções e, principalmente, como Trump pretende justificar o controle direto sobre os recursos obtidos. Também não está claro qual seria a posição efetiva da PDVSA e de autoridades venezuelanas sobre o plano.

O episódio revela como, sob Trump, a política externa dos EUA tende a retomar uma linguagem mais explícita de imposição, em que interesses estratégicos e econômicos se sobrepõem à diplomacia e ao respeito à autodeterminação dos povos.