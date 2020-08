Terceira noite de protestos antirracismo nos EUA deixa 2 pessoas mortas

Após episódio em que agentes da polícia atiraram nas costas do homem negro Blake Jacob, terceira noite de protestos é desencadeada no município de Kenosha, Wisconsin, centro-oeste dos Estados Unidos. Três manifestantes foram atingidos por tiros e dois morreram edit

247 – Na terceira noite de protestos no município de Kenosha, Wisconsin, centro-oeste dos Estados Unidos, que aconteceu na terça-feira (25), ao menos três pessoas foram baleadas e duas morreram. Os manifestantes foram às ruas após o episódio em que agentes da polícia do estado atiraram 7 vezes nas costas do homem negro Blake Jacob, no domingo (23), em pleno dia e sem qualquer ameaça iminente. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Blake, de 29 anos, conseguiu sobreviver, mas ficou paralisado da cintura para baixo, de acordo com seu pai. Ele segue internado no hospital, acrescenta a reportagem.

Ainda na última terça, os manifestantes se encontraram perto do tribunal da cidade e atiraram pedras, fogos de artifício e garrafas de água contra os policiais. O prédio já estava protegido com uma barreira de metal. Como “resposta”, os guardas lançaram bombas de gás e atiraram com balas de borracha para dispersar a multidão.

