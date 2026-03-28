Trump chama Otan de “tigre de papel” e questiona apoio dos aliados aos Estados Unidos

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas à Otan ao classificá-la como um “tigre de papel” e questionar se Washington deve continuar defendendo países aliados que, segundo ele, não apoiaram os norte-americanos em momentos decisivos.

As declarações foram feitas durante o Future Investment Initiative Priority Summit, em Miami, segundo notícia publicada pelo portal Ommcom News, com base em informações da IANS. No discurso, Trump afirmou que a aliança atlântica falhou justamente quando os Estados Unidos precisaram de respaldo efetivo de seus parceiros.

Ao abordar o papel da Otan, Trump foi direto: “A Otan é um tigre de papel.” Em seguida, reforçou sua crítica com outra declaração incisiva: “Eles não vieram em nosso socorro.” Para o presidente norte-americano, a ausência de apoio concreto por parte dos aliados escancara um desequilíbrio na relação entre os Estados Unidos e os demais membros do bloco.

Trump também sugeriu que essa avaliação pode ter consequências práticas para a política externa de Washington. Em tom de cobrança, declarou: “Por que estaríamos lá por eles se eles não estão lá por nós?” Na mesma linha, classificou a postura da aliança como um erro grave, ao afirmar que a resposta da Otan representou “um erro tremendo”.

Críticas a líderes europeus

O presidente relatou conversas com importantes líderes europeus para sustentar sua crítica à lentidão, ou insuficiência, do apoio oferecido por países da aliança. Entre os exemplos mencionados, Trump citou o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmando que o dirigente francês teria prometido ajuda apenas depois do encerramento das ações militares.

Segundo Trump, Macron teria dito: “Assim que a guerra acabar, enviaremos navios.” O presidente dos Estados Unidos reagiu com desdém à proposta, afirmando: “Eu não os quero quando a guerra acabar.” A fala buscou reforçar sua tese de que promessas de apoio tardias não têm utilidade em momentos de conflito real.

Trump também criticou o Reino Unido, alegando que a disponibilização de porta-aviões britânicos ocorreria apenas semanas mais tarde. Em tom irônico, afirmou: “Quando a guerra terminar, estaremos lá.” Com isso, procurou retratar a reação britânica como insuficiente diante da urgência que, segundo ele, os Estados Unidos enfrentavam.

A Alemanha igualmente entrou na linha de fogo do presidente norte-americano. Trump disse que a liderança alemã teria se distanciado do conflito, sob o argumento de que a situação não dizia respeito ao país. Ao atribuir a declaração ao chanceler alemão, afirmou: “Esta não é a nossa guerra, não temos nada a ver com isso.”

Ataque à credibilidade da Otan

Ao longo do discurso, Trump afirmou que o comportamento dos aliados apenas reforçou uma visão que, segundo ele, mantém há muito tempo sobre a Otan. Em uma de suas falas mais enfáticas, declarou: “Eu sempre disse que a Otan é um tigre de papel… nós ajudamos a Otan, mas eles nunca vão nos ajudar.”

A crítica se encaixa em uma linha de argumentação que Trump já vinha adotando em relação à aliança militar, centrada na ideia de que os Estados Unidos arcam com custos excessivos para sustentar a estrutura de defesa coletiva sem receber contrapartidas equivalentes dos demais integrantes.

Nesse contexto, o presidente voltou a mencionar o peso financeiro do envolvimento norte-americano com a Otan. Segundo Trump, essa relação gera despesas bilionárias anuais para Washington. Ao falar sobre o tema, declarou: “Isso vai render muito dinheiro para os Estados Unidos, porque gastamos centenas de bilhões de dólares por ano com a Otan.” A frase indica que, em sua visão, qualquer rediscussão dos compromissos com a aliança também passa por interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos.

Sinal de revisão dos compromissos de Washington

As declarações de Trump apontam para a possibilidade de uma reavaliação do grau de comprometimento dos Estados Unidos com a Otan. Ainda que não tenha anunciado medidas concretas no discurso, o presidente deixou claro que considera legítimo rever o papel de Washington dentro da estrutura militar ocidental caso persista, em sua avaliação, a falta de reciprocidade dos aliados.

O ataque verbal à aliança ocorre em um momento de forte sensibilidade geopolítica, já que a Otan permanece como um dos principais pilares de coordenação militar entre os Estados Unidos e a Europa. Ao chamar a organização de “tigre de papel”, Trump não apenas questiona sua efetividade, mas também lança dúvidas sobre a confiança política que sustenta o bloco.

Elogios a países do Oriente Médio

Em contraste com as críticas dirigidas aos aliados europeus, Trump reservou elogios a países do Oriente Médio. Segundo ele, essas nações demonstraram mais firmeza no apoio aos Estados Unidos do que os membros da Otan.

Ao comparar os comportamentos, afirmou: “Eles se levantaram muito mais do que a Otan.” Em seguida, acrescentou que Washington recebeu “apoio tremendo de países que não estavam na região em geral.” A declaração foi usada para sustentar sua narrativa de que parceiros externos à aliança atlântica demonstraram mais disposição de apoiar os Estados Unidos do que os próprios aliados históricos do bloco.

A fala amplia o sentido político do discurso de Trump, ao sugerir que a confiabilidade dos parceiros internacionais de Washington não deve ser medida apenas por vínculos institucionais tradicionais, como os da Otan, mas pela resposta efetiva em momentos de crise.

Discurso amplia tensão sobre o futuro da aliança

Ao reunir críticas à França, ao Reino Unido, à Alemanha e à própria estrutura da Otan, Trump elevou o tom de seu questionamento sobre a utilidade estratégica da aliança para os Estados Unidos. Suas declarações em Miami reforçam uma visão transacional das relações internacionais, baseada na cobrança de contrapartidas objetivas dos aliados.

Mais do que um desabafo isolado, o discurso sinaliza uma ofensiva política contra a lógica tradicional da segurança coletiva no campo ocidental. Ao insistir que os Estados Unidos sustentam a aliança sem retorno proporcional, Trump recoloca no centro do debate o futuro da relação entre Washington e seus parceiros europeus.