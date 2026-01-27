Trump confirma ter ordenado envio de mais navios de guerra ao Oriente Médio

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (27) que determinou o envio de mais navios de guerra norte-americanos para a região próxima ao Irã, em um movimento de pressão sobre Teerã para a negociação de um acordo que limite o programa nuclear do país.

“Há outra bela armada flutuando em direção ao Irã neste momento. Espero que eles façam um acordo”, disse Trump em discurso.

De acordo com a TeleSUR, o anúncio ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e um dia após o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) confirmar a chegada do grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln à região, reforçando a presença militar norte-americana.

A decisão também ocorre em meio a protestos no Irã, onde manifestantes cobram melhorias econômicas.

Reação do Irã

O governo iraniano denunciou que representantes de países estrangeiros, principalmente dos EUA, tentam interferir no Irã

Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, criticou qualquer tentativa de intervenção estrangeira e reforçou a posição de autossuficiência do país asiático.

“A chegada de um navio de guerra desse tipo não afetará a determinação e a seriedade do Irã em defender a nação”, disse, em referência direta ao USS Abraham Lincoln.

O Irã instalou um outdoor em uma praça central da capital iraniana, Teerã, com a imagem de um porta-aviões destruído e a frase: “Quem semeia vento colhe tempestade”.

Petróleo

De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o país asiático foi o sexto maior produtor de petróleo bruto em 2024, com 3,2 milhões de barris por dia. O Brasil foi o quinto (3,3 milhões). Os EUA ficaram em primeiro (13,2 milhões), seguidos por Arábia Saudita (8,9 milhões), China (4,2 milhões), e Iraque (3,8 milhões). Os números foram divulgados em 5 de agosto de 2025 pelo jornal Valor Econômico.

O World Atlas 2024 apontou o Irã em terceiro lugar entre os maiores com as maiores reservas de petróleo (208.60 bilhões de barris de petróleo), atrás da Arábia Saudita (267.19 bilhões) e da Venezuela (303.22 bilhões).

Do quarto ao décimo, a sequência fica da seguinte forma - Canadá (163.63), Iraque (145.02), Emirados Árabes Unidos (113.00 bilhões), Kwait (101.50 bilhões), Rússia (80.00 bilhões), EUA (55.25 bilhões) e Líbia (48.36).

Guerra híbrida

Segundo a TeleSUR, o contexto de pressão sobre o Irã também envolve o que analistas classificam como uma estratégia de “guerra híbrida”. Organizações sediadas em Washington, como o Centro Abdorrahman Boroumand para os Direitos Humanos no Irã e a entidade Ativistas de Direitos Humanos no Irã, têm sido frequentemente citadas como fontes primárias por veículos como The Washington Post, BBC e ABC News.

Ainda conforme a reportagem da TeleSUR, essas organizações recebem financiamento da Fundação Nacional para a Democracia (NED, na sigla em inglês), criada em 1983 sob supervisão do então diretor da CIA, William Casey.

O veículo também aponta que a disputa em torno do Irã não se limita à atuação dos Estados Unidos, citando a entrada do Mossad, serviço de inteligência de Israel, no cenário de apoio a ações associadas ao governo Trump, ampliando o quadro de pressão externa sobre Teerã em meio ao agravamento das tensões regionais.