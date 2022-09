Com Lula a um passo da vitória em 1º turno, presidenciáveis se enfrentam no debate da Globo (vídeo)

Na esperança de vencer a eleição no primeiro turno, Lula deve adotar postura mais agressiva do que a do debate da Band edit

247 - Os candidatos à Presidência da República participam nesta quinta-feira (29) de um debate na Rede Globo. Foram convidadas as candidaturas de partidos com ao menos cinco representantes na Câmara dos Deputados: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Padre Kelmon (PTB), Felipe D’Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil). É o último debate do primeiro turno entre os presidenciáveis.

Líder em todas as pesquisas eleitorais, com chances de ganhar no primeiro, o ex-presidente Lula deve adotar uma postura mais crítica sobre os outros candidatos principalmente em relação a Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado nas intenções de voto.

Em todos os quatro blocos do debate os candidatos farão questionamentos uns aos outros. O mediador William Bonner, outros jornalistas da empresa e o público não farão perguntas. Em dois blocos, o tema será livre, e nos outros dois, Bonner sorteará os temas.

Na chegada ao estúdio, o ex-presidente Lula pediu o voto dos eleitores. "Expecatativa de que a gente consiga convencer a sociedade brasileiro da importância do voto, que ela compareça no dia 2", disse (confira o vídeo ao final da matéria).

Jair Bolsonaro (PL) atacou Lula e a Globo. "Espero parcialidade por parte da Globo", disse ele, que resolveu acusar o ex-presidente de "roubalheira" (vídeo).

Intenções de voto

Na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), Lula teve 50% dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Leia os números da pesquisa por sexo, idade, renda, escolaridade e religião.

O petista ganhou de Bolsonaro em três das cinco regiões brasileiras.

De acordo com o levantamento, Lula conseguiu 53,6% dos votos válidos espontâneos. O ex-presidente teria 54% no segundo turno contra Bolsonaro.

