Datafolha: 31% avaliam atuação do Congresso como ruim ou péssima

247 - A mais recente pesquisa Datafolha revelou uma leve melhora na imagem do Congresso Nacional entre os brasileiros. O levantamento mostra que 31% dos entrevistados avaliam o desempenho de deputados e senadores como ruim ou péssimo, enquanto 21% consideram o trabalho ótimo ou bom.

O instituto ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios, entre os dias 2 e 4 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

De acordo com o Datafolha, 44% dos entrevistados classificam a atuação parlamentar como regular. Em comparação ao levantamento anterior, realizado em julho, a rejeição ao Congresso caiu de 35% para 31%, mantendo-se dentro da margem de variação. Já os que avaliam o trabalho como ótimo ou bom passaram de 18% para 21%.

Os números detalhados são os seguintes:

Ruim ou péssimo: 31% (eram 35% em julho)





31% (eram 35% em julho) Ótimo ou bom: 21% (eram 18% em julho)





21% (eram 18% em julho) Regular: 44% (eram 41% em julho)





44% (eram 41% em julho) Não souberam responder: 4% (eram 6% em julho)

Na última madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a redução das penas dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o PL da Dosimetria.

Avaliação do STF mantém estabilidade

O instituto também analisou a percepção da população sobre o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre os entrevistados, 35% consideram a atuação do STF ruim ou péssima, 32% a avaliam como ótima ou boa e 29% a classificam como regular.

Em julho, os índices eram semelhantes: 36% avaliavam o STF negativamente, 29% positivamente e 31% como regular. A parcela dos que não souberam responder permaneceu em 4%.

Os resultados são: