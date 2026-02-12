Kassab vê espaço para terceira via após pesquisa Quaest

247 – A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, reacendeu o debate sobre a viabilidade de uma terceira via na disputa presidencial de 2026. Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidere os cenários de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a redução da diferença entre os dois foi interpretada pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, como sinal de que ainda há espaço para uma alternativa fora da polarização.

Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 43% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro — uma vantagem de cinco pontos. Em dezembro, essa distância era de dez pontos (46% a 36%), o que indica um encurtamento no intervalo entre os dois principais nomes do cenário nacional.

Rejeição elevada alimenta discurso de alternativa

Para Kassab, o dado mais relevante do levantamento não é apenas a diferença numérica, mas o alto índice de rejeição de ambos, de acordo com reportagem do Globo. Segundo a pesquisa, 55% dizem que “conhecem e não votariam” em Flávio Bolsonaro, enquanto 54% respondem o mesmo sobre Lula.

Ao comentar os resultados, o dirigente do PSD afirmou:

— Na hora que tiver um candidato colocado com clareza, teremos as pesquisas retratando a realidade do momento. Tenho confiança que essa terceira via, que é a melhor via, vai se consolidar, ocupar seu espaço, e que ela pode ganhar as eleições. A rejeição é brutal de ambos porque existe a expectativa que surja algo diferente

A avaliação de Kassab reforça a estratégia do PSD de apresentar governadores como possíveis alternativas ao embate direto entre Lula e o campo bolsonarista.

Governadores não decolam nas simulações

Apesar do discurso otimista, os números da Quaest mostram que os governadores testados ainda enfrentam dificuldades para romper a polarização. Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná e apontado como favorito interno de Kassab, oscilou um ponto para baixo em eventual confronto com Lula e aparece com 35%, enquanto o presidente marca 43%.

Ronaldo Caiado (PSD), governador de Goiás recém-filiado ao partido, e Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, registraram desempenhos semelhantes aos da rodada anterior. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, também permanece com patamar reduzido de intenções de voto.

Nos cenários de primeiro turno, Ratinho foi o nome do PSD com melhor desempenho, alcançando 8% em uma das simulações, enquanto Lula aparece com 35% e Flávio Bolsonaro com 29%, dentro de uma margem de erro de dois pontos. Em outra hipótese, sem a presença de Zema, Ratinho marca 7%, enquanto Lula e Flávio oscilam para 37% e 31%, respectivamente.

Flávio consolida apoio na direita

O levantamento indica ainda que Flávio Bolsonaro ampliou sua hegemonia no campo da direita entre janeiro e fevereiro. Em um cenário de primeiro turno contra Lula e Ratinho Junior, o senador passou de 82% para 92% das intenções de voto entre eleitores classificados como “bolsonaristas”.

Entre os eleitores da chamada “direita não bolsonarista”, o apoio a Flávio subiu de 59% para 65%. Também houve avanço entre os chamados “independentes”. No segundo turno contra Lula, 26% desse grupo afirmam hoje votar no senador, contra 31% que apoiam o presidente. Em dezembro, a diferença entre ambos nesse segmento era de 14 pontos; agora, é de cinco.

Já Ratinho Junior perdeu espaço entre os bolsonaristas, caindo de 7% para 1% no cenário em que enfrenta Lula e Flávio. Mesmo em um eventual segundo turno contra o presidente, seu desempenho entre eleitores mais fiéis ao ex-presidente Jair Bolsonaro recuou de 70% para 60%.

A pesquisa também mostra que cresce entre eleitores da direita a percepção de que Jair Bolsonaro “acertou” ao indicar Flávio como candidato à Presidência. Entre os eleitores da “direita não bolsonarista”, 71% consideram correta a escolha, ante 55% no ano passado. Entre os “bolsonaristas”, a concordância chega a 89%.

Por outro lado, permanece elevado o percentual dos que dizem não votar em um candidato apoiado por Bolsonaro: 49%. Além disso, 57% afirmam que Lula “não merece” mais um mandato.

Os dados reforçam um cenário de forte polarização, mas também evidenciam que a elevada rejeição aos dois principais nomes segue sendo o principal argumento de quem aposta na construção de uma terceira via competitiva para 2026.