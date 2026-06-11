Alcolumbre trava agenda do governo no Senado e avança com pautas-bomba

247 - O impasse entre o presidente Lula (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ganhou força após derrotas do governo na Casa, em meio à resistência do presidente a se reunir com Alcolumbre para tratar da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), da PEC da escala 6x1 e de votações com impacto fiscal, relata Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Lula ainda resiste a um encontro com Alcolumbre, mesmo diante de sinais de tensão na relação entre o Palácio do Planalto e a cúpula da Casa. Aliados de Alcolumbre afirmam que o senador teria condicionado o avanço da proposta que trata do fim da escala de trabalho 6x1 a uma conversa direta com Lula. O encontro, de acordo com interlocutores do presidente do Senado, serviria para esclarecer o episódio envolvendo Jorge Messias e, nas palavras desses aliados, “virar a página”.

A resistência de Lula ocorre após a derrota do governo na articulação pela indicação de Messias. Assessores do presidente admitem que ele ainda está contrariado com o desfecho, embora defendam que a pauta legislativa não deve ser misturada a questões pessoais ou disputas políticas recentes.

A tensão aumentou porque Alcolumbre ainda não enviou a proposta sobre a mudança da escala de trabalho para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Além disso, o Senado aprovou três pautas consideradas bombas pelo governo, com potencial de pressionar as contas públicas e ampliar o desgaste fiscal da gestão federal.

Na avaliação de integrantes do governo, Alcolumbre estaria tentando atrair a atenção de Lula para forçar uma reunião. O presidente, porém, tem indicado a interlocutores que não pretende “ceder a ameaças”, mesmo diante da pressão no Congresso.

Apesar do ambiente de desconfiança, aliados dos dois lados tentam construir uma solução política. A expectativa de interlocutores de Alcolumbre e de Lula é que a conversa ocorra até o início da próxima semana, antes da viagem do presidente à França.

Caso aceite se reunir com Alcolumbre, Lula já sinalizou que pretende reafirmar sua intenção de indicar novamente Jorge Messias para a Suprema Corte, mesmo diante da resistência do presidente do Senado. A posição mantém aberto o conflito político em torno da vaga no STF e amplia a importância da articulação do governo no Congresso.