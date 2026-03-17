Camarote VIP de Vorcaro na Sapucaí recebeu filho de Luiz Fux nos desfiles

247 - Mensagens recuperadas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro comprovam que o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, foi recebido na área VIP do camarote Alma Rio, na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval de 2025. Os detalhes foram revelados nesta terça-feira (17) pela coluna de Mônica Bergamo e mostram que Rodrigo esteve presente no Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, em março daquele ano, como convidado pessoal do empresário.

A coluna de Mônica Bergamo teve acesso aos diálogos armazenados no aparelho de Vorcaro, nos quais o banqueiro orienta uma assessora sobre a acomodação do filho do ministro. Em determinado momento da troca de mensagens, o empresário escreveu: "Fux, por [no espaço] VIP". Na sequência, a mesma assessora consultou Vorcaro sobre a possibilidade de incluir a atriz Sophie Charlotte no mesmo espaço reservado. A resposta foi direta: "Pode demais."

O Alma Rio, camarote onde Rodrigo Fux foi recebido, era fruto de uma associação entre Vorcaro e o empresário Álvaro Garnero. O dono do Banco Master contribuiu com o financiamento do empreendimento e destinava a seus convidados particulares um espaço ainda mais exclusivo, localizado no terceiro andar da estrutura — um nível acima da área VIP convencional. Com a prisão do banqueiro e a liquidação do banco, Garnero ficou sem o aporte e passou a comercializar os acessos ao local por R$ 7 mil por noite.

Diante das revelações, Rodrigo Fux se manifestou para negar qualquer laço de amizade com o banqueiro e descartar a existência de vínculo profissional entre os dois. Segundo ele, Vorcaro tentou estabelecer uma aproximação comercial, mas as tratativas não avançaram. "Nunca tivemos relação comercial, nunca advoguei para ele", declarou o advogado.

A presença do filho do ministro no camarote de Vorcaro amplia o debate sobre os vínculos do ex-banqueiro com membros da Suprema Corte. O caso já havia ganhado contornos delicados com a divulgação de que o Banco Master celebrou um contrato de R$ 129 milhões com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto de atenção envolve o ministro Dias Toffoli: fundos associados a Vorcaro adquiriram participação em um resort no Paraná pertencente a uma empresa da qual Toffoli era sócio.

No campo judicial, a situação de Daniel Vorcaro é de crescente gravidade. No início deste mês, o ministro André Mendonça determinou sua segunda prisão e ordenou sua transferência para uma unidade penitenciária de segurança máxima no Distrito Federal. Na semana passada, ao votar no STF sobre a manutenção da custódia do ex-banqueiro, o ministro Luiz Fux foi favorável à permanência de Vorcaro atrás das grades.