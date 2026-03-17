Camarote VIP de Vorcaro na Sapucaí recebeu filho de Luiz Fux nos desfiles
Mensagens no celular do banqueiro preso confirmam presença de Rodrigo Fux em área exclusiva do Alma Rio no Carnaval de 2025
247 - Mensagens recuperadas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro comprovam que o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, foi recebido na área VIP do camarote Alma Rio, na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval de 2025. Os detalhes foram revelados nesta terça-feira (17) pela coluna de Mônica Bergamo e mostram que Rodrigo esteve presente no Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, em março daquele ano, como convidado pessoal do empresário.
A coluna de Mônica Bergamo teve acesso aos diálogos armazenados no aparelho de Vorcaro, nos quais o banqueiro orienta uma assessora sobre a acomodação do filho do ministro. Em determinado momento da troca de mensagens, o empresário escreveu: "Fux, por [no espaço] VIP". Na sequência, a mesma assessora consultou Vorcaro sobre a possibilidade de incluir a atriz Sophie Charlotte no mesmo espaço reservado. A resposta foi direta: "Pode demais."
O Alma Rio, camarote onde Rodrigo Fux foi recebido, era fruto de uma associação entre Vorcaro e o empresário Álvaro Garnero. O dono do Banco Master contribuiu com o financiamento do empreendimento e destinava a seus convidados particulares um espaço ainda mais exclusivo, localizado no terceiro andar da estrutura — um nível acima da área VIP convencional. Com a prisão do banqueiro e a liquidação do banco, Garnero ficou sem o aporte e passou a comercializar os acessos ao local por R$ 7 mil por noite.
Diante das revelações, Rodrigo Fux se manifestou para negar qualquer laço de amizade com o banqueiro e descartar a existência de vínculo profissional entre os dois. Segundo ele, Vorcaro tentou estabelecer uma aproximação comercial, mas as tratativas não avançaram. "Nunca tivemos relação comercial, nunca advoguei para ele", declarou o advogado.
A presença do filho do ministro no camarote de Vorcaro amplia o debate sobre os vínculos do ex-banqueiro com membros da Suprema Corte. O caso já havia ganhado contornos delicados com a divulgação de que o Banco Master celebrou um contrato de R$ 129 milhões com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto de atenção envolve o ministro Dias Toffoli: fundos associados a Vorcaro adquiriram participação em um resort no Paraná pertencente a uma empresa da qual Toffoli era sócio.
No campo judicial, a situação de Daniel Vorcaro é de crescente gravidade. No início deste mês, o ministro André Mendonça determinou sua segunda prisão e ordenou sua transferência para uma unidade penitenciária de segurança máxima no Distrito Federal. Na semana passada, ao votar no STF sobre a manutenção da custódia do ex-banqueiro, o ministro Luiz Fux foi favorável à permanência de Vorcaro atrás das grades.