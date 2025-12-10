TV 247 logo
      CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

      Parecer por cassar a deputada vai ao plenário após condenações no STF. Expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta quarta-feira

      Brasília - 24/09/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para ouvir a deputada federal Carla Zambelli (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

      247 - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) o relatório apresentado pelo deputado Cláudio Cajado (PP-BA), que recomenda a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O parecer aprovado pela comissão seguirá agora para a análise do plenário, conforme orientação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Para que a cassação seja confirmada, são necessários ao menos 257 votos favoráveis. As informações são da CNN Brasil.

      Cassação avança após aval da Ccj

      Zambelli foi condenada duas vezes pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das decisões ocorreu em razão da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ação cometida em conjunto com o hacker Walter Delgatti.

      A segunda condenação refere-se ao episódio em que a deputada, armada, perseguiu e ameaçou um homem nas ruas de São Paulo na véspera do segundo turno das eleições de 2022, configurando porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Em ambas as ocasiões, o STF determinou a perda do mandato parlamentar.

      Condenações no STF pesam contra a deputada

      Após a primeira condenação, Zambelli deixou o Brasil e seguiu para a Itália. Ela foi presa em julho deste ano, após uma operação conduzida em cooperação por autoridades brasileiras e italianas. Com a aprovação do relatório na CCJ, o processo alcança sua fase decisiva. A palavra final passará pelo plenário, onde os deputados votarão pela manutenção ou cassação do mandato.

      Processo será decidido pelo plenário da Câmara

      A votação exigirá maioria absoluta para confirmar a cassação e encerrar o mandato da parlamentar. A expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta quarta-feira (10).

