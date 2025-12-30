Governo libera R$ 1,5 bilhão em emendas na semana do Natal

247 - Na semana do Natal, o governo federal intensificou a execução do Orçamento e liberou R$ 1,5 bilhão em emendas parlamentares indicadas por deputados e senadores. Com os pagamentos realizados até o momento, o total desembolsado pelo governo em emendas parlamentares em 2025 chegou a R$ 30,2 bilhões. O montante engloba emendas individuais e de bancada, que têm execução obrigatória, além das emendas de comissão, cuja liberação é facultativa. As informações são do G1.

Além do que já foi pago, o governo empenhou nesta semana outros R$ 2,6 bilhões. Com isso, o total comprometido alcançou R$ 44,7 bilhões, o equivalente a 92% dos R$ 48,5 bilhões reservados para emendas no Orçamento deste ano.

No ciclo orçamentário, o empenho representa o compromisso formal de pagamento assumido pelo poder público. A liquidação ocorre quando o serviço ou obra é efetivamente entregue, e o pagamento corresponde ao desembolso financeiro após essa etapa.

Bancadas estaduais lideram valores pagos

Do total de R$ 1,5 bilhão liberado na semana do Natal, 55% foram destinados a emendas de bancadas estaduais, que são impositivas. Esse grupo concentrou R$ 831 milhões. As emendas de comissão responderam por R$ 416 milhões, ou 27% do total, enquanto as emendas individuais somaram R$ 270 milhões, representando 18%.

Os deputados federais concentraram a maior parte das emendas individuais e de comissão pagas no período, com R$ 500 milhões. Já os senadores tiveram R$ 186 milhões liberados das indicações feitas por eles.

Apesar de ainda existirem R$ 99,5 milhões disponíveis em emendas Pix — modalidade de emenda individual que transfere recursos diretamente a estados e municípios sem indicação prévia de finalidade —, não houve pagamento desse tipo na semana do Natal.

Restos a pagar pressionam exercícios futuros

Até o dia 27 de dezembro, o governo já havia quitado R$ 13 bilhões em emendas classificadas como restos a pagar, sendo mais da metade referente a indicações feitas em 2024. Somente na semana do Natal, foram pagos R$ 84 milhões desse tipo de despesa, relacionados a exercícios anteriores.