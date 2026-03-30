Ibaneis deixa governo do DF e Celina Leão assume o cargo

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deixou o cargo nesta segunda-feira (30) para disputar uma vaga no Senado Federal. A vice-governadora Celina Leão (PP) assumiu o comando da administração local em cerimônia realizada na Câmara Legislativa do DF. As informações são da CNN Brasil.

Celina Leão assume o governo do DF após ter sido eleita vice na chapa de Ibaneis nas eleições de 2022. A posse ocorreu com a presença de autoridades políticas, incluindo Michelle Bolsonaro (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Aliada do ex-mandatário Jair Bolsonaro, Celina recebeu apoio do Partido Liberal (PL) para assumir o comando do governo local, no contexto de articulações políticas voltadas à disputa ao Senado.

Trajetória política

Antes de assumir o governo, Celina Leão exerceu mandatos como deputada distrital e federal, além de ter comandado a Secretaria de Esporte e Lazer durante o primeiro mandato de Ibaneis.

Ela foi alvo de investigação sobre suposta cobrança indevida relacionada a emendas parlamentares, processo que teve a ação penal suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2022.

A atual governadora já havia ocupado o cargo interinamente em 2023, quando Ibaneis foi afastado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no contexto das apurações sobre os atos de 8 de janeiro em Brasília.