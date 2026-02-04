Ibaneis Rocha vira investigado no STJ em apuração sobre o caso Master

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, passou a ser formalmente investigado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a abertura de um procedimento que menciona seu nome em operações consideradas suspeitas, envolvendo tanto o Banco Regional de Brasília (BRB) quanto o Banco Master. O caso foi distribuído por sorteio à ministra Isabel Gallotti e, neste momento, encontra-se sob análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por avaliar o conteúdo e indicar eventuais diligências, informa a revista Veja.

De acordo com o material encaminhado ao STJ, o procedimento reúne referências a negócios classificados como nebulosos e a possíveis atos do governador no âmbito do sistema financeiro do Distrito Federal. Ainda não há definição se essa investigação está diretamente relacionada ao inquérito já em andamento sob a condução do ministro Dias Toffoli ou se integra uma linha paralela de apuração dentro do chamado caso Master.

Ibaneis Rocha aparece no centro das investigações que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O escândalo apura o uso de prestígio político para viabilizar uma operação que teria provocado prejuízos bilionários aos cofres do BRB, instituição financeira controlada pelo governo do Distrito Federal.

Embora o governador negue qualquer relação com o caso Master, seu nome surgiu em depoimento prestado pelo próprio Daniel Vorcaro. O banqueiro afirmou às autoridades que manteve conversas com Ibaneis Rocha a respeito do negócio, tanto em sua residência quanto na casa do governador, o que reforçou o interesse dos investigadores sobre a possível interlocução entre ambos.

Com o envio do procedimento à PGR, caberá agora ao Ministério Público Federal avaliar se há elementos suficientes para aprofundar a apuração, solicitar novas diligências ou adotar outras providências no âmbito do STJ. O desdobramento desse processo poderá esclarecer se houve ou não participação direta do chefe do Executivo do Distrito Federal nas operações financeiras sob suspeita.