Indicado ao STF, Messias envia carta a Alcolumbre

247 - Na primeira semana após ser escolhido para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou uma carta endereçada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No documento, o indicado afirma considerar essencial oferecer-se ao escrutínio constitucional da Casa antes da sabatina que definirá seu futuro no STF.

Messias afirma reconhecer o papel desempenhado por Alcolumbre à frente do Legislativo e exalta a atuação do senador, que preside a Casa pela segunda vez.

No texto, Messias lembra o período em que trabalhou no Senado, onde afirma ter aprendido a compreender a política como espaço de construção de consensos e encaminhamento de decisões relevantes para o país. Ele também ressalta ter desenvolvido uma relação de confiança com Alcolumbre ao longo dos anos. “Assim, pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o Presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço”, escreveu.

Messias declara acreditar na possibilidade de aprofundar o diálogo institucional, defendendo que soluções democráticas devem ser encontradas por meio da valorização da política. “Acredito que, juntos, poderemos sempre aprofundar o diálogo e encontrar soluções institucionais que promovam a valorização da política, por intermédio dos melhores princípios da institucionalidade democrática”, afirmou.

O indicado ao STF também afirmou que pretende conversar individualmente com cada parlamentar antes da sabatina. Segundo ele, o objetivo é ouvir as preocupações dos senadores sobre a Justiça e apresentar sua visão sobre o papel que pretende desempenhar caso seja aprovado.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

Iniciada a primeira semana após a minha indicação, sinto-me no dever de me dirigir ao Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, para oferecer-me ao seu escrutínio constitucional, na condição de indicado ao cargo de Ministro do STF pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o Presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país.

Durante um período significativo de minha carreira, fui acolhido pelo Presidente Davi para trabalhar no Senado Federal, onde, próximo aos demais membros daquela Alta Casa Legislativa, aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de definição de rumos e administração de conflitos em nossa sociedade.

Assim, pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o Presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço.

Acredito que, juntos, poderemos sempre aprofundar o diálogo e encontrar soluções institucionais que promovam a valorização da política, por intermédio dos melhores princípios da institucionalidade democrática.

Da mesma maneira, buscarei conversar diretamente com cada um dos Senadores e Senadoras, ouvindo atentamente suas preocupações com a Justiça de nosso país e expondo a perspectiva que pretendo, caso aprovado pela Casa, levar ao Supremo Tribunal Federal, para lá agir em defesa de nossa Constituição Federal.

Jorge Messias