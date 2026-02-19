Mendonça autoriza ida de Vorcaro a Brasília para depor na CPMI do INSS, mas veta uso de aeronave particular

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (19) a ida do empresário Daniel Vorcaro a Brasília. O banqueiro irá à capital federal para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e no grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, havia solicitado ao STF autorização para que Vorcaro viajasse em aeronave particular, o que foi negado por Mendonça. As informações são do SBT News.

No ofício encaminhado à Corte, o parlamentar informou que a própria defesa de Vorcaro sugeriu o uso do avião privado, sob o argumento de que a medida evitaria despesas públicas e facilitaria o deslocamento até Brasília. O pedido também previa escolta da Polícia Legislativa do Senado durante todo o trajeto.

Depoimentos e investigação

Segundo o despacho de André Mendonça, Vorcaro poderá viajar em avião da Polícia Federal (PF) ou em voo comercial. O depoimento na CPMI está marcado para segunda-feira (23). Já a oitiva na Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para terça-feira (24).

Vorcaro foi convocado a depor no fim do ano passado, quando a CPMI aprovou a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telemático. A comissão apura possíveis irregularidades em empréstimos consignados e outros produtos financeiros oferecidos a aposentados e pensionistas do INSS e busca esclarecer a atuação do Banco Master nas investigações. O empresário manifestou às duas comissões interesse em comparecer para prestar esclarecimentos sobre as acusações envolvendo a instituição financeira.