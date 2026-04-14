Mendonça é o ministro do STF melhor avaliado; Toffoli tem pior avaliação

247 – Levantamento do Datafolha divulgado pela Folha de S.Paulo aponta que o ministro André Mendonça lidera o ranking de avaliação positiva entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, enquanto Dias Toffoli aparece na última posição, com o pior desempenho entre os magistrados conhecidos pela população. A pesquisa foi realizada entre 7 e 9 de abril, com 2.004 entrevistados em 137 municípios brasileiros.

De acordo com o estudo, Mendonça alcança o melhor índice de avaliação, calculado a partir da diferença entre opiniões positivas e negativas. Entre os entrevistados que afirmam conhecê-lo, 39% classificam sua atuação como ótima ou boa, enquanto 13% a consideram ruim ou péssima, resultando em saldo positivo de 26 pontos.

Na sequência, aparece a ministra Cármen Lúcia, com 42% de avaliações positivas e 25% negativas, o que lhe garante índice de 17. O ministro Luiz Fux também figura entre os mais bem avaliados, consolidando um grupo com percepção mais favorável junto à opinião pública.

Toffoli lidera rejeição e enfrenta desgaste

Na outra ponta do levantamento, Dias Toffoli registra o pior desempenho entre os ministros avaliados. Apenas 19% dos entrevistados que dizem conhecê-lo consideram sua atuação ótima ou boa, enquanto 35% a classificam como ruim ou péssima, o que resulta em índice negativo de -16.

O desempenho ocorre em meio ao desgaste recente envolvendo o caso do Banco Master, que colocou o ministro sob questionamentos e levou à sua saída da relatoria do processo. A situação contribuiu para ampliar a percepção negativa em relação à sua atuação no Supremo.

Moraes é o mais conhecido e também alvo de forte polarização

A pesquisa também mostra que o ministro Alexandre de Moraes é o mais conhecido da corte, citado por 89% da população. Apesar da ampla visibilidade, sua avaliação é marcada por forte divisão política.

Entre os que o conhecem, 33% consideram seu desempenho ótimo ou bom, enquanto 41% o avaliam como ruim ou péssimo, resultando em índice negativo de -8. A percepção varia fortemente conforme o posicionamento político dos entrevistados.

Entre eleitores do presidente Lula, 66% avaliam Moraes positivamente e apenas 7% negativamente. Já entre os que declaram voto em Flávio Bolsonaro, o cenário se inverte: apenas 7% o consideram ótimo ou bom, enquanto 74% o classificam como ruim ou péssimo.

Conhecimento sobre ministros reflete exposição pública

O levantamento indica ainda que seis dos dez ministros do STF são conhecidos pela maioria da população, ao menos de ouvir falar. Após Moraes, os mais conhecidos são Cármen Lúcia, com 68%, e Gilmar Mendes, com 62%.

Entre os menos conhecidos estão ministros mais recentes na corte. Kassio Nunes Marques é conhecido por 30% dos entrevistados, André Mendonça por 42% e Cristiano Zanin por 37%.

Na pergunta espontânea, em que os entrevistados citam nomes sem estímulo, 49% lembraram de pelo menos um ministro. Moraes foi novamente o mais citado, com 39%, seguido por Cármen Lúcia, com 10%, e Flávio Dino, com 8%.

STF no centro da disputa política

Os dados evidenciam que a percepção sobre o Supremo Tribunal Federal está profundamente atravessada pela polarização política no Brasil. Ministros que atuam diretamente em temas sensíveis, como investigações sobre o bolsonarismo e defesa das instituições democráticas, tendem a concentrar maior visibilidade — e também maior contestação.

Nesse cenário, o STF permanece como peça central no equilíbrio institucional do País, ao mesmo tempo em que enfrenta pressões políticas e disputas de narrativa que influenciam diretamente sua imagem perante a sociedade.