Mendonça indica que não pretende homologar delação de Vorcaro nos termos atuais

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, afirmou a interlocutores próximos que não pretende homologar, nos termos atuais, a proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, o magistrado avalia que o ex-banqueiro tem omitido informações relevantes e tentado preservar aliados políticos em sua colaboração com as autoridades. Os anexos da delação foram entregues na quarta-feira (6).

A operação autorizada pelo ministro nesta quinta-feira (7) contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) é vista como um indicativo de que a Polícia Federal já reuniu elementos suficientes para aprofundar as investigações envolvendo agentes políticos ligados ao Banco Master, independentemente do acordo de colaboração de Vorcaro. De acordo com a apuração, o entendimento no entorno do magistrado é que as informações fornecidas pelo empresário ficaram abaixo do esperado, especialmente no caso envolvendo o parlamentar piauiense.

A investigação apura suspeitas de repasses mensais ao senador por meio de Felipe Vorcaro, primo do banqueiro. Segundo apuração da PF, Felipe teria participado de uma parceria "ligada aos pagamentos mensais em favor do senador, correspondentes, inicialmente, ao valor de R$ 300 mil, com indícios de que teriam sido posteriormente aumentados para a importância de R$ 500 mil". O primo do empresário foi preso temporariamente.

Prisão e pressão sobre a delação

A resistência de Mendonça à homologação do acordo pode prolongar a permanência de Daniel Vorcaro na prisão. O ministro também analisa um pedido da Polícia Federal para transferi-lo novamente ao Complexo da Papuda, em Brasília, considerado mais precário do que a Superintendência da PF, onde ele está detido atualmente.

O ministro não possui prazo para decidir sobre a homologação da delação. A avaliação é que ele pode postergar a decisão à espera de uma mudança de postura do ex-banqueiro. Nos bastidores do caso, a expectativa era de que Vorcaro detalhasse sua relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o que não teria ocorrido até agora. Mendonça já protagonizou discussões duras com a defesa de Vorcaro durante as negociações sobre a colaboração premiada.