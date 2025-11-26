Na ausência de Motta em evento, Arthur Lira elogia Lula e cita possível quarto mandato

247 - Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) participou nesta quarta-feira (26), em evento no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), onde fez elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sugeriu a possibilidade de um eventual quarto mandato para o petista. A informação foi publicada no jornal Valor Econômico.

O parlamentar aproveitou a ausência do atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para comentar sobre a relação com o presidente Lula. “Uma relação institucional, mais próxima e correta, tranquila, e sempre voltada ao equilíbrio das votações importantes para o Brasil”, disse Lira.

O ex-presidente da Câmara também mencionou uma possível reeleição de Lula ao destacar que centrais sindicais negociam algumas demandas junto ao governo. "O tamanho e o problema desse impacto (fiscal), presidente Lula, a gente teria que trabalhar em outro momento, com mais calma, talvez até no próximo mandato que vossa excelência possa concorrer".

Entenda

O deputado Hugo Motta havia anunciado o rompimento com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), por causa das críticas do parlamentar petista à Casa Legislativa, que, nos últimos meses, anunciou três decisões polêmicas: aprovação da PEC da Blindagem (3/2021), do Projeto de Lei 5582/25 (PL Antifacção), e a retirada de pauta da medida provisória (MP) 1.303/2025, editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, são duas entre as principais lideranças do governo para fazer as negociações com o Congresso Nacional.

O apoio manifestado por Arthur Lira veio após uma nova pesquisa favorável ao presidente atual. Lula assegurou a primeira colocação em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026, de acordo com números publicados nessa terça (25) pela CNT/MDA.As estatísticas também apontaram que a aprovação do presidente ficou acima da desaprovação.