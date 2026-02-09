PF quebra criptografia e acessa dados de celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master

247 - A Polícia Federal conseguiu acessar os dados do telefone celular de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, após submeter o aparelho a uma ferramenta especializada de quebra de criptografia. O dispositivo, um modelo recente da linha iPhone, teve seu conteúdo desbloqueado mesmo após o banqueiro se recusar a fornecer a senha durante depoimento às autoridades. As informações extraídas estão em fase de organização e devem ser encaminhadas aos órgãos responsáveis pela investigação, relata Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

O celular apresentava não apenas a criptografia padrão, mas também uma camada adicional de proteção, o que exigiu o uso de softwares específicos da Polícia Federal. As ferramentas utilizadas têm capacidade de acessar conteúdos protegidos e também de recuperar dados que haviam sido apagados do aparelho, ampliando o alcance da perícia técnica.

Nos últimos meses, a Polícia Federal passou a contar com novos sistemas desenvolvidos para romper criptografias avançadas, especialmente em modelos mais recentes de smartphones. Esses recursos vêm sendo empregados em investigações complexas que envolvem análise detalhada de comunicações, arquivos e registros digitais armazenados em dispositivos eletrônicos.

O material obtido no celular de Vorcaro deverá ser compartilhado com o Supremo Tribunal Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Além disso, o ministro Dias Toffoli, do STF, deve autorizar o envio dos dados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que apura possíveis irregularidades relacionadas ao caso.

Daniel Vorcaro está previsto para prestar depoimento à CPMI no dia 19, após o feriado de carnaval. A defesa do banqueiro já sinalizou que pretende restringir o alcance das respostas que serão apresentadas ao colegiado parlamentar, limitando os temas abordados durante a oitiva.

A investigação conduzida pela Polícia Federal envolve suspeitas de irregularidades atribuídas ao Banco Master e também apura se o empresário teria pressionado autoridades com o objetivo de evitar a liquidação da instituição financeira. O conteúdo extraído do celular é considerado peça central para o avanço das apurações em curso.