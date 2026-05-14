PT, PCdoB e PV acionam PGR e PF para investigar o elo Master-Dark Horse-emendas

247 - Líderes do PT, PCdoB e PV e parlamentares petistas no Congresso acionaram a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal para investigar possíveis crimes ligados ao Banco Master, ao filme Dark Horse e a emendas parlamentares, em um caso que envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento político clandestino e atuação internacional contra instituições brasileiras.

De acordo com as informações fornecidas, a notícia de fato criminal mira o que os parlamentares descrevem como uma possível engrenagem envolvendo o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, a produção da cinebiografia política de Jair Bolsonaro e entidades ligadas à produtora Karina Ferreira da Gama.

Pedido mira Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

A representação pede que PGR e PF apurem a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro. O documento parte de reportagens que apontam uma negociação de até US$ 24 milhões para financiar o filme Dark Horse, produção sobre Jair Bolsonaro.

Segundo a peça, áudios e mensagens atribuídos a Flávio indicariam cobrança direta de parcelas, proximidade com Vorcaro e pressa na liberação de valores. Os parlamentares afirmam que esse conjunto de elementos exige apuração sobre a origem, a circulação e o destino final do dinheiro.

O documento também levanta a hipótese de que o filme tenha servido como fachada cultural ou instrumento de dissimulação patrimonial. A representação cita possível uso de contratos, empresas, fundos e operações em dólar no exterior para esconder beneficiários finais.

Parlamentares citam emendas e entidades ligadas ao projeto

O pedido também cobra investigação sobre emendas parlamentares destinadas por Mário Frias, Bia Kicis, Marcos Pollon, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e outros nomes a entidades vinculadas ao mesmo núcleo empresarial.

A representação sustenta que a PF deve esclarecer se recursos privados ligados ao Banco Master, verbas públicas de emendas e estruturas relacionadas ao filme Dark Horse atuaram de forma articulada. Os parlamentares querem saber se essa engrenagem financiou propaganda política, lobby internacional, ataques ao STF, pressão contra o Brasil ou eventual caixa 2 eleitoral em benefício da família Bolsonaro.

O texto atribui relevância ao cruzamento entre recursos privados, projetos culturais e emendas parlamentares. Para os autores, a apuração precisa identificar quem pagou, quem recebeu, quais contratos deram suporte às operações e qual finalidade real orientou a movimentação financeira.

Cooperação internacional entra no pedido

Os líderes e parlamentares também pedem cooperação com autoridades dos Estados Unidos. A peça menciona FBI, Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e FinCEN, órgão norte-americano voltado ao combate a crimes financeiros.

A solicitação busca rastrear contas, empresas, fundos, pagamentos a lobistas, consultores e operadores políticos fora do Brasil. Os parlamentares querem apurar se estruturas no exterior receberam, movimentaram ou ajudaram a ocultar valores relacionados ao ecossistema Banco Master, Dark Horse e emendas parlamentares.

A dimensão internacional aparece no documento como ponto central para verificar eventual atuação contra instituições brasileiras. A representação associa essa frente a possíveis pagamentos destinados a lobby, articulação política e pressões externas.

Peça tem assinatura de líderes de PT, PCdoB e PV

A notícia de fato criminal tem assinatura da senadora Tereza Leitão, líder do PT no Senado; do deputado Pedro Uczai, líder do PT na Câmara; da deputada Jandira Feghali, líder do PCdoB; e do deputado Aliel Machado, líder do PV.

Outros parlamentares da bancada do PT na Câmara também assinam a representação. O grupo pede que a PGR e a Polícia Federal investiguem a rede de relações financeiras e políticas citada no documento.

O pedido aponta suspeitas e requer diligências, mas não representa conclusão sobre responsabilidade criminal. Caberá aos órgãos de investigação avaliar os elementos apresentados, decidir quais medidas adotar e apurar a eventual existência de crimes ligados ao Banco Master, ao filme Dark Horse, às emendas parlamentares e às operações mencionadas na representação.