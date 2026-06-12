"Vamos avançar", diz Durigan sobre fim da escala 6x1

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (12), em entrevista ao programa Alô, alô Brasil, com José Luiz Datena, na Rádio Nacional, que acredita no avanço da proposta de fim da escala 6x1 no Senado, medida que, segundo ele, pode beneficiar trabalhadores e empresas com ganho de produtividade.

De acordo com Durigan, a repercussão do tema no país é favorável, especialmente diante da possibilidade de ampliar o descanso dos trabalhadores. O ministro disse ver condições políticas para que a proposta avance no Senado, sob a presidência de Davi Alcolumbre (União-AP).

“Eu acredito que nós vamos avançar com esse fim da escala 6x1. O clima no país é favorável, a repercussão”, afirmou.

Durigan defendeu que a mudança pode trazer efeitos positivos não apenas para os trabalhadores, mas também para as empresas. Segundo ele, a ampliação do período de descanso tende a gerar maior satisfação entre os empregados e pode contribuir para reduzir afastamentos por questões de saúde.

“Como isso vai trazer benefício para os trabalhadores, há possibilidade de trazer benefício para as empresas, com ganho de produtividade, trabalhadores mais satisfeitos, tirando menos atestados de saúde”, disse.

O ministro também citou a votação expressiva obtida na Câmara e afirmou que o tema agora precisa ser articulado no Senado. Ele mencionou conversas com Alcolumbre para organizar a tramitação da proposta.

“Acredito que com a votação expressiva que foi obtida na Câmara e agora o Senado também nessa situação, acho que a gente organizando a conversa ali com o Davi [Alcolumbre] e os outros senadores, o tema do fim da 6x1, de um dia a mais de descanso para o trabalhador, acredito muito - e tenho trabalhado com o presidente Davi - para que isso avance e não fique prejudicado por questões menores”, afirmou Durigan.