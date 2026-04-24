Benedita lidera disputa pelo Senado no Rio, diz Paraná Pesquisas

247 - A disputa pelo Senado no Rio de Janeiro em 2026 apresenta Benedita da Silva (PT) na liderança, seguida de perto por Cláudio Castro (PL), segundo pesquisa da Paraná Pesquisas. O levantamento revela um cenário competitivo, com diferentes nomes aparecendo com relevância nas intenções de voto no estado.

O estudo indica Benedita com 30,4% das intenções de voto no primeiro cenário, enquanto Castro aparece com 29,9%, configurando uma disputa apertada.

Cenário principal da disputa

No levantamento, após os dois primeiros colocados, surgem Marcelo Crivella (Republicanos) com 21,5% e Pedro Paulo (PSD) com 19,4%. Márcio Canella (União) registra 17,1%. Já Marcos Dias (Podemos) aparece com 5,6%, seguido por Helio Secco (Missão), com 2,5%.

O levantamento também aponta que 15,7% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 7,7% não souberam ou não responderam.

Situação de Cláudio Castro

Apesar de figurar entre os primeiros colocados, Cláudio Castro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no mês anterior, em decisão relacionada a abuso de poder nas eleições de 2022.

Segundo cenário sem Castro

Em uma segunda simulação sem Castro, Benedita amplia sua vantagem e chega a 32,3% das intenções de voto. Nesse cenário, a ex-vereadora Rogéria Bolsonaro aparece com 28,1%.

Na sequência, Pedro Paulo registra 20,9% e Márcio Canella, 19,7%. Waguinho (Republicanos) soma 10,4%, Marcos Dias aparece com 7,4% e Helio Secco tem 2,9%.

Os votos brancos e nulos totalizam 16,1%, enquanto 7,6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 23 de abril, com 1.680 entrevistados em 63 municípios do Rio de Janeiro. As entrevistas foram presenciais.

A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RJ-04997/2026.