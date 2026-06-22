Lula quer encerrar impasse sobre chapa ao Senado em São Paulo nesta semana

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve aproveitar sua agenda em São Paulo nesta semana para avançar nas negociações políticas que envolvem a formação da chapa governista no estado. A expectativa é que o chefe do Executivo participe de reuniões com aliados para tentar destravar a definição dos nomes que disputarão vagas no Senado Federal. As informações são da CNN Brasil.

Lula estará na capital paulista na terça-feira (23), quando participará da entrega de novos equipamentos em um hospital da zona leste. Nos bastidores, porém, o principal foco da visita será a articulação política em torno da composição eleitoral para 2026.

Intervenção de Lula pode definir disputa

O principal ponto de divergência entre os partidos da base governista envolve a escolha dos candidatos ao Senado. Atualmente, os ex-ministros Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede) e Márcio França (PSB) apresentam pré-candidaturas para a disputa.

De acordo com relatos de dirigentes partidários, a preferência de setores do PT paulista é pela composição formada por Simone Tebet e Marina Silva. A avaliação interna é de que ambas possuem maior potencial eleitoral e aparecem em posição mais favorável nas sondagens analisadas pelo partido.

Márcio França resiste a abrir mão da candidatura

Apesar da preferência petista, Márcio França segue defendendo sua participação na disputa. O ex-ministro é considerado uma das principais lideranças do PSB em São Paulo e mantém sua pré-candidatura ao Senado.

Nos bastidores, cresce a percepção de que apenas uma decisão direta de Lula será capaz de encerrar o impasse. Integrantes da base governista afirmam que o presidente também demonstraria preferência pela composição envolvendo Tebet e Marina.

Uma das alternativas discutidas nas negociações seria a inclusão de Márcio França como candidato a vice-governador na chapa liderada por Fernando Haddad (PT), que deve disputar o Palácio dos Bandeirantes. Até o momento, entretanto, nem França nem dirigentes do PSB indicaram que a proposta seria suficiente para encerrar a disputa interna.

Base governista cobra definição rápida

Lideranças governistas avaliam que a definição da chapa precisa ocorrer nos próximos meses para evitar prejuízos eleitorais. A preocupação é que a demora nas negociações reduza o tempo disponível para a organização das campanhas e para a consolidação das candidaturas junto ao eleitorado. A avaliação é reforçada pelo fato de que partidos da direita já avançaram na construção de suas estratégias eleitorais em São Paulo.