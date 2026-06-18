Maricá acelera frota elétrica no Tarifa Zero

247 - Maricá deu um novo passo para ampliar a presença de veículos sustentáveis no sistema Tarifa Zero, com a previsão de compra de 30 ônibus elétricos, 15 carregadores de alta capacidade e a meta de substituir integralmente a frota complementar de vans por modelos 100% elétricos até 2028.

O plano, apresentado durante o Fórum de Transição Energética no Transporte Público, faz parte da estratégia da administração municipal para modernizar a mobilidade urbana, reduzir emissões de poluentes e manter o transporte público gratuito, integrado e acessível à população. A iniciativa será conduzida pela Empresa Pública de Transportes (EPT) e contará com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana.

Transporte gratuito avança para modelo de emissão zero

Maricá opera atualmente um dos maiores sistemas de Tarifa Zero do país. A rede conta com 158 ônibus distribuídos em 49 linhas, responsáveis por mais de 3,2 milhões de deslocamentos mensais.

Além dos ônibus, o sistema é complementado por 59 vans organizadas em 22 linhas. Esses veículos atendem áreas de menor demanda e regiões onde o acesso de ônibus convencionais é mais limitado, ampliando a capilaridade do transporte público no município.

A nova etapa da política de mobilidade prevê que essa frota complementar seja totalmente renovada até 2028. A substituição das vans por modelos elétricos é considerada uma das prioridades do novo ciclo de investimentos, com foco na redução de impactos ambientais e na ampliação da eficiência operacional.

PAC financiará novos ônibus elétricos

A modernização também inclui a aquisição de 30 ônibus elétricos com recursos do Novo PAC Mobilidade Urbana. Os veículos irão reforçar a operação do Tarifa Zero e marcar o início da substituição gradual da frota convencional por modelos de emissão zero.

Os novos ônibus serão equipados com acessibilidade, GPS e ar-condicionado. A infraestrutura de recarga também será implantada com a compra de 15 carregadores de alta capacidade, etapa essencial para garantir a operação dos veículos elétricos no cotidiano da cidade.

Segundo o presidente da EPT, Celso Haddad, a eletrificação representa uma continuidade natural do modelo de mobilidade adotado por Maricá.

“Maricá está avançando com foco na agenda da sustentabilidade. A partir do próximo ano, vamos iniciar a implantação das vans elétricas, paralelamente à chegada dos novos ônibus do PAC, com toda a infraestrutura necessária para receber esses novos modais na cidade”, afirmou.

Testes avaliam tecnologias para a frota do futuro

Em paralelo à compra dos novos veículos, Maricá desenvolve testes com protótipos de ônibus híbridos e elétricos. A iniciativa reúne a Coppe/UFRJ, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a EPT.

Os estudos analisam diferentes alternativas tecnológicas para a mobilidade urbana, incluindo modelos elétrico-etanol, elétrico-hidrogênio e 100% elétricos. As avaliações consideram desempenho, eficiência energética, custos operacionais e adaptação às características geográficas do município.

A estratégia busca preparar a cidade para uma transição energética planejada, evitando a adoção isolada de soluções e priorizando tecnologias compatíveis com as necessidades do transporte público local.

Bicicletas compartilhadas integram mobilidade sustentável

O plano de mobilidade sustentável de Maricá também inclui as bicicletas compartilhadas Vermelhinhas. O serviço opera com emissão zero e estimula deslocamentos curtos, funcionando como complemento ao sistema gratuito de transporte público.

Com ônibus elétricos, vans sustentáveis e bicicletas compartilhadas, a cidade busca consolidar um modelo integrado de mobilidade urbana. A proposta é combinar gratuidade, acessibilidade e menor impacto ambiental em diferentes modais de transporte.

Celso Haddad afirmou que a eletrificação está inserida no planejamento de longo prazo da cidade.

“A eletrificação da frota faz parte do planejamento estratégico de futuro da mobilidade em Maricá. Queremos um sistema cada vez mais eficiente, gratuito, integrado e ambientalmente responsável”, concluiu Celso Haddad.