PF apreende celulares de Cláudio Castro e Alerj entra em alerta

247 - Os dois celulares e o tablet apreendidos na residência do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) durante a Operação Sem Refino, no último dia 15, já foram desbloqueados e estão sendo examinados pelos investigadores, ampliando o volume de material sob análise no caso que envolve o ex-mandatário, relata Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A apreensão dos equipamentos ocorreu em 15 de maio, quando a PF (Polícia Federal) cumpriu diligências no âmbito da operação que tinha como alvo a Refit. Os agentes agora trabalham sobre um conjunto considerado robusto de informações extraídas dos aparelhos recolhidos na casa de Castro.

O avanço da análise ocorre em meio a uma nova etapa de pressão jurídica sobre o ex-governador. Nesta terça-feira (26), Castro foi alvo de um segundo mandado de busca e apreensão determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Desta vez, o foco da operação são os aportes de quase R$ 3 bilhões feitos pelo governo fluminense em fundos ligados ao Banco Master.

Com a abertura dos dispositivos, a investigação passa a contar com dados que podem ajudar a PF a aprofundar a apuração sobre os fatos investigados na Operação Sem Refino. O conteúdo dos celulares e do tablet está sendo periciado pelos agentes, que avaliam o material armazenado nos aparelhos.

A movimentação também provocou apreensão no ambiente político fluminense. Há um clima de forte preocupação em parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro diante do avanço das investigações e da análise dos equipamentos apreendidos.