TCE-RJ rejeita contas de Cláudio Castro de 2025 e enviará parecer à Alerj

247 - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) rejeitou, nesta segunda-feira (1º), as contas de 2025 do ex-governador Cláudio Castro (PL). A decisão foi tomada em sessão virtual e resultou na emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas estaduais. As informações são do jornal O Globo.

O parecer foi aprovado por três votos a um. Manifestaram-se pela rejeição o conselheiro revisor José Gomes Graciosa e os conselheiros Marcelo Verdini Maia e Christiano Lacerda Ghuerren. O único voto favorável foi apresentado pelo relator do processo, Rodrigo Melo do Nascimento.

Agora, o parecer do TCE-RJ será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), responsável pela decisão definitiva sobre a aprovação ou rejeição das contas do governo estadual.

Apontamentos do tribunal

Ao apresentar seu voto, José Gomes Graciosa apontou cinco irregularidades e 12 impropriedades na prestação de contas. O conselheiro também mencionou supostas inconsistências identificadas no balanço patrimonial do estado.

Na semana anterior ao julgamento, o relator Rodrigo Melo do Nascimento havia se manifestado pela aprovação das contas. Apesar disso, incluiu em seu parecer 17 ressalvas, 23 determinações, cinco recomendações e nove alertas relacionados à gestão analisada.