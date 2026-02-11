TRE-MG rejeita ação que pedia cassação de Nikolas Ferreira

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) decidiu, por unanimidade, rejeitar a ação que pedia a cassação do mandato do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e a declaração de sua inelegibilidade por oito anos. O parlamentar foi acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social em razão de postagens com críticas às urnas eletrônicas durante o processo eleitoral de 2022.Segundo o jornal O Globo, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Processos questionavam uso das redes sociais

Dois processos foram reunidos para julgamento. As ações foram apresentadas pela ex-candidata do Psol ao Senado, Sara Azevedo, e pela Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV. À época dos fatos, Nikolas era vereador em Belo Horizonte e disputava uma vaga na Câmara dos Deputados.

Os autores sustentaram que o deputado teria divulgado conteúdos considerados inverídicos ou descontextualizados em plataformas como Twitter, YouTube e Instagram. Segundo a acusação, as publicações colocaram em dúvida a integridade do sistema eleitoral e das instituições democráticas, além de influenciar a formação da vontade do eleitorado.

Relator vê críticas reprováveis, mas sem gravidade eleitoral

O relator do caso, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou em seu voto que as manifestações do parlamentar poderiam ser vistas como reprováveis sob o ponto de vista político. No entanto, avaliou que não ficou comprovada a existência de ilícito eleitoral com gravidade suficiente para justificar a cassação do mandato ou a declaração de inelegibilidade.

O entendimento foi acompanhado integralmente pelos juízes Antônio Leite de Pádua, Vinícius Diniz Monteiro Barros, Ricardo Ferreira Barouch, Mauro Ferreira e pelo desembargador Lincoln Rodrigues de Faria.

Durante a tramitação do processo, a Justiça autorizou a expedição de ofícios ao Twitter e ao YouTube, mas negou pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário.

Defesa fala em espontaneidade

Ao longo do julgamento, a defesa de Nikolas Ferreira sustentou que as postagens foram espontâneas e não tiveram a intenção de disseminar informações falsas ou atacar o sistema eleitoral. Os advogados afirmaram ainda que o parlamentar apenas defendeu a apuração, pelo TSE, de supostas denúncias envolvendo urnas eletrônicas.

Deputado comemora decisão nas redes

Após a decisão do TRE-MG, Nikolas Ferreira se manifestou nas redes sociais. Em publicação, declarou que “por unanimidade, o TRE de Minas Gerais rejeitou a ação que buscava cassar meu mandato e declarar minha inelegibilidade movida pela Federação dos partidos do PT, PCdoB e PV. Parabéns ao Tribunal pela tecnicidade e isenção”.