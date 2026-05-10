Dallagnol toma invertidas nas redes após atacar Alexandre de Moraes

247 - Ex-procurador da Operação Lato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) levou invertidas nas redes sociais depois de atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela suspensão do PL da Dosimetria até julgamento no STF. A proposta recalcula penas de condenados por ações golpistas e teve veto do presidente Lula derrubado pelo Congresso no fim de abril.

O ex-parlamentar publicou uma crítica dura contra Moraes após a decisão que interrompeu os efeitos do projeto defendido pela oposição ao governo Lula no Congresso. A manifestação do ex-procurador provocou reação de internautas, que responderam ao ataque e defenderam a atuação do ministro no caso.

O PL da Dosimetria entrou no centro do debate político por alterar regras de cálculo de penas aplicadas a condenados por atos golpistas. Moraes suspendeu a norma até que o plenário do Supremo analise o tema.

Dallagnol acusou o ministro de ir além da suspensão da lei e afirmou que Moraes teria impedido a aplicação dos benefícios em casos individuais ligados ao 8 de janeiro.

“Moraes fecha o Congresso. Moraes não suspendeu a dosimetria: é mentira! Ele fez muito, muito pior! Moraes acabou de decretar a ditadura do STF no Brasil. Sabe o que ele fez de verdade? Ele se recusou a aplicar a lei da dosimetria em pelo menos dez casos individuais de presos políticos do 8 de janeiro que pediram a ele os benefícios”, escreveu Dallagnol.

A publicação gerou respostas duras. Um perfil no X atacou a autoridade moral do ex-procurador para tratar de democracia e direitos.

“Você não tem nenhuma moral para falar em democracia e em direitos. Todos te conhecem. Deixe de ser hipócritas e cara de pau. O único lugar que você merece é o lixo da história”, escreveu um usuário.

Outra pessoa celebrou a decisão de Moraes e rejeitou a aplicação de anistia ou dosimetria a condenados por ações golpistas.

“Dá -lhe Xandão. Sem anistia e dosimetria para bandidos. Lugar de bandidos golpistas é na cadeia”.

Um terceiro usuário também saiu em defesa do ministro do STF e acusou Dallagnol de buscar impunidade para os envolvidos nos atos golpistas.

“Querem soltar os piores bandidos da cadeia, mas não permitiremos”.

A repercussão expôs a polarização em torno do PL da Dosimetria. De um lado, setores da oposição ao governo Lula defendem o recálculo das penas. De outro, críticos da proposta afirmam que a medida pode beneficiar condenados por crimes relacionados às ações golpistas de 8 de janeiro.

Com a suspensão determinada por Moraes, a palavra final sobre a aplicação da norma ficará com o Supremo Tribunal Federal, que ainda julgará o tema em plenário.

Vc não tem nenhuma moral p falar em democracia e em direitos. Todos te conhecem. Deixe de ser hipócritas e cara de pau. O único lugar que vc merece é o lixo da história. — Leda Guimarães (@LedaGuimares8) May 10, 2026

Dá -lhe XANDÃO.

SEM ANISTIA E DOSIMETRIA para bandidos.



LUGAR de bandidos golpistas é na CADEIA. — Marta Souza (@MartaSo72177141) May 10, 2026