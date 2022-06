100 dias essa noite

"A Rússia não foi derrotada, está longe disso e a versão do ocidente cada vez mais se torna desacreditada no próprio ocidente", escreve Carlos D'Incao edit

A guerra da Ucrânia completa hoje 100 dias. Foram dias que atormentaram qualquer analista. Já se foi decretada a rápida vitória da Rússia até a sua trágica derrota. Ninguém, inclusive eu, ficou isento de dar sua posição.

O que faltava para a enorme maioria que nós formamos era estudar um pouco mais e ter paciência para analisar a sucessão de eventos.

A primeira questão hoje, apos 100 dias de conflito, se torna mais que evidente: a Rússia não foi derrotada, está longe disso e a versão do ocidente cada vez mais se torna desacreditada no próprio ocidente.

Outro pilar que foi destruído foi o de Zelensky como um grande estadista em pról da democracia, contra a “tirania” da Rússia de Putin. Está claro que o presidente da Ucrânia não luta e nunca lutou pelo seu povo, mas pelos seus senhores do Imperialismo europeu e norte-americano.

A Ucrânia nunca foi um exemplo de democracia. Foi e ainda é um país corrupto, comandado por oligarcas e que conseguiram implantar um verdadeiro regime da “deep web”até o dia em que a Rússia tomou Kiev.

Aos poucos a verdade começa a vir à tona, especialmente quando esse confronto começa a mexer nos bolsos dos cidadãos dos países centrais.

Outra grande dimensão que perdeu-se na História desse conflito é que a Rússia não promove uma guerra norte-americana na Ucrânia, mas sim uma guerra russa.

A guerra norte-americana conhecemos bem: é brutal, rápida e genocida. Deixa um rastro de destruição que forma uma cicatriz impossível de se cicatrizar. A resistência popular e a incapacidade dos invasores em governar acaba se convertendo nos ingredientes de suas derrotas: foi assim no Iraque, na Síria, na Líbia, no Egito e também assim está sendo no Iêmen.

A guerra russa é como um jogo de xadrez. Leva tempo, é necessário paciência e cuidado (especialmente com os civis) e muitas vezes o recuo faz parte do jogo. Quando a Rússia inadvertidamente levantou o cerco a Kiev, já tinha retirado todos os laboratórios químicos e biológicos financiados pelo Imperialismo, já havia coletado todos os documentos que comprovavam toda a corrupção e os planos concretos de agressão contra a Rússia… em suma toda a podridão ucraniana já estava guardada em Moscou.

A Rússia não precisa provar para o Ocidente que sua guerra é justa. Tem sim que provar para o seu povo de que existem razões sólidas para lutar e vencer.

No meio da imundice do imperialismo a OTAN perdeu a Turquia, porque a Rússia mostrou que o próprio EUA é favorável à causa dos Curdos… Por essa a Casa Branca não esperava, principalmente quando tentou ameaçar a Rússia com a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. A Turquia imediatamente pôs os pés na porta.

Outro efeito de uma guerra longa é a inflação internacional que desregula o sistema internacional de valoração e distribuição de mercadorias. O ocidente quis bloquear a Rússia e desse bloqueio a Rússia conseguiu converter em uma arma política e econômica a seu favor. Hoje a moeda que mais se valorizou desde o início da guerra - vejam só - foi o Rublo.

Indo em outra direção mas passando novamente do significado do levantamento do cerco a Kiev foi mostrar que, diferente das acusações do Ocidente, a Rússia não está em uma guerra territorial, mas sim numa guerra de defesa de suas fronteiras e de um ponto estratégico: o Mar Negro.

Mostrou também que Moscou não quer uma crise humanitária e que nas regiões que estão passando por essa crise, são aquelas que estão sob o julgo dos batalhões nazistas e ultranacionalistas da própria Ucrânia.

Hoje o ocidente quase que implora nos bastidores por um fim do conflito, mas à luz do dia Biden quer armar ainda mais a Ucrânia. A Rússia, por sua vez, está pronta para uma guerra longa.

No passado Hitler prognosticou que a URSS sucumbiria em 2 semanas. A guerra demorou quase três anos e foi brindada com a derrota da Alemanha que perdeu 80% de sua força militar com os soviéticos.

Hoje os países imperialistas, em especial os EUA, entregaram já quase 100 bilhões de dólares para a Ucrânia. Dinheiro jogado fora… 1 bilhão de dólares por dia… A maior parte já destruída pela Rússia, outra parte nas mãos de criminosos (como revela a Interpol) e outra parte com enormes problemas logísticos para entrar na Ucrânia.

A Rússia hoje tem cada vez maior apoio de Pequim e está longe de um colapso econômico. Essa guerra talvez dure mais um ou dois anos. Caso dure mais 5 meses teremos a derrota de Biden nas duas casas (Congresso e Senado). Caso dure dois anos lhe custará a reeleição.

Mas os EUA não estão sozinhos nisso… temos a Alemanha, a França, a Bélgica, o Reino Unido e outras economias acessórias da Europa que gastam mais saliva do que dinheiro nessa guerra.

Todos eles terão seus encontros com seus respectivos eleitores… A verdade é que os europeus batem palma para a Ucrânia, desde que isso não aumente o preço da sua sagrada manteiga…

Esse é o panorama nesse conflito. Nele, o tempo joga contra todos, menos contra a Rússia. Vejamos o que nos espera nos próximos 100 dias…

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

