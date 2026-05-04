Alcolumbre está carimbado como protetor de bandidos

As Mães Dinás do jornalismo brasileiro dizem que Lula poderá apoiar publicamente uma CPI do Banco Master. Por questão de postura republicana, apoio declarado do presidente a tal inquérito parlamentar não deve acontecer, mas o discurso de que “tudo deve ser apurado” cai bem. Sabe-se que o inimigo mais ensaboado do governo, no presente momento, é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que terá grande prazer em manter requerimentos desse tipo engavetados. Lula certamente não engoliu suas últimas traições, e vê-lo consagrado como protetor de bandidos será um belo troco.

Uma CPI séria afundaria a direita brasileira e, consequentemente, a candidatura de Flávio Bolsonaro. A delação de Daniel Vorcaro vem aí. O fio que compõe um volumoso novelo será puxado e, em sua extensão quilométrica, poderia municiar um instigante inquérito parlamentar.

Eram inúmeros os tentáculos de Vorcaro, tanto pessoa física quanto jurídica. Algumas figuras públicas terão de dar boas explicações, mais cedo ou mais tarde. Aguardam-se ansiosamente esclarecimentos de Roberto Campos Neto, Ciro Nogueira, Antonio Rueda, Nikolas Ferreira, Ibaneis Rocha. Também devem explicações os supremos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Kássio Nunes Marques. E, mais do que quaisquer outros, devem explicações os megarrecebedores de doações eleitorais - pelas mãos de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro – Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

A campanha eleitoral de Jair levou R$ 3 milhões de Zettel; a de Tarcísio, R$ 2 milhões. O cunhado do banqueiro-gângster foi o maior doador, pessoa física, de ambos. O capitão está preso, mas nada impede que seja arrolado para esclarecimentos. O governador de São Paulo permanece atrás de inacreditável blindagem da mídia, à qual não se deveria somar uma blindagem judicial.

E a investigação das prefeituras?

De outra parte, seguem praticamente sem evolução – ou sem notícia – os casos de aplicações de fundo de previdência municipais nas arapucas financeiras do Master. Como já escrevemos neste espaço, confiar o dinheiro de aposentadorias a Daniel Vorcaro é hábito da direta, como se constatou.

Em 25 de novembro de 2025, escrevemos neste espaço que, em 23 de outubro de 2025, o prefeito de Santa Rita D’Oeste, Osmar Sampaio (PL), o Osmarzinho da Oficina, recebeu o governador Tarcísio de Freitas em grande estilo para celebrar o recebimento de R$ 2,5 milhões para investimento em obras no município de 2,7 mil habitantes, que fica a 645 quilômetros da capital. O Iprem (Instituto de Previdência Municipal), que opera o Regime Próprio de Previdência dos funcionários públicos municipais de Santa Rita D’Oeste, investiu R$ 2 milhões em títulos do Banco Master.

O prefeito de São Roque, Guto Issa (PSD), presidente do Cioeste (Consórcio da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), é notório aliado de Tarcísio de Freitas, que prestigiou sua posse — a segunda, para a qual foi reeleito — no consórcio, em janeiro de 2025. O São Roque Prev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque) aplicou R$ 93,2 milhões em títulos do Master. São Roque é uma aprazível cidade de 79 mil habitantes, distante cerca de 70 quilômetros da capital.

Interessante notar que a quase totalidade das prefeituras cujos institutos de previdência deram recursos aos cuidados de Daniel Vorcaro é administrada por partidos de direita ou integrantes daquela gororoba política denominada Centrão, ainda que, fisiologicamente, alguns componham a base do governo Lula. A exceção é só uma: Congonhas (MG), cujo prefeito, Anderson Costa Cabido, é do PSB.

Vejamos. Rubem Vieira, o Doutor Rubão, prefeito de Itaguaí (RJ), é do Podemos, e a previdência dos servidores municipais aplicou R$ 59,6 milhões no Master. Já Wagner Roberto Ponciano, o Wagner da Garagem, do PSDB, prefeito de Fátima do Sul (MS), administra um município cujo instituto de previdência deu R$ 7 milhões aos cuidados de Daniel Vorcaro. Já em Cajamar (SP), cujo prefeito é Kauãn Berto, do PSD, a previdência dos servidores investiu em títulos do banco agora liquidado R$ 87 milhões.

Segue a lista: Maceió (AL), prefeito João Henrique Holanda Caldas (PL) – R$ 97 milhões; Jateí (MS), prefeita Cileide Cabral (PSDB) – R$ 2,5 milhões; Araras (SP), prefeito Irineu Norival Marreto (PSD) – R$ 29 milhões; Santo Antônio de Posse (SP), prefeito Ricardo Cortez (MDB) – R$ 7 milhões; Angélica (MS), prefeito Edinho Cassuci (PSDB) – R$ 2 milhões; São Gabriel D’Oeste (MS), prefeito Leocir Montagna (PSD) – R$ 3 milhões; Aparecida de Goiânia (GO), prefeito Leandro Vilela (União Brasil) – R$ 40 milhões; Campo Grande (MS), prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes (PP) – R$ 1,2 milhão; Congonhas (MG), prefeito Anderson Costa Cabido (PSB) – R$ 14 milhões; Paulista (PE), prefeito Severino Ramos (PSDB) – R$ 3 milhões.