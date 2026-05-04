Sequestro em alto-mar

*Com Larissa Ramina

O sequestro do ativista brasileiro Thiago Ávila por forças israelenses em águas internacionais constitui um ato absurdamente ilícito à luz do direito internacional. Capturado fora de qualquer jurisdição territorial de Israel, Thiago foi retirado à força de uma embarcação civil e levado para território israelense, onde permanece detido sem acusação formal definida. Tal conduta viola princípios fundamentais que regem as relações entre Estados e a proteção de civis, configurando, segundo diversos governos, uma detenção arbitrária e ilegal.

A base jurídica dessa ilegalidade é clara. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) estabelece que as águas internacionais — ou alto-mar — são regidas pelo princípio da liberdade de navegação, estando os navios sujeitos exclusivamente à jurisdição do Estado sob cuja bandeira navegam. A interceptação de embarcações civis por forças militares estrangeiras, fora de situações excepcionalíssimas como pirataria, não encontra respaldo legal. No caso de Thiago Ávila, não havia qualquer justificativa reconhecida internacionalmente que autorizasse a abordagem armada, a captura de civis e sua transferência forçada para outro território.

Além disso, a detenção subsequente viola o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que proíbe a privação arbitrária de liberdade, bem como a Convenção contra a Tortura, diante das denúncias de maus-tratos, espancamentos, ameaças e privação de condições básicas durante e após a captura. A ausência de acusação formal e a manutenção da prisão por tempo indeterminado agravam ainda mais o quadro, evidenciando a violação do devido processo legal.

A Quarta Convenção de Genebra também é relevante nesse contexto, ao garantir a proteção de civis e a obrigação de facilitar o acesso à ajuda humanitária em situações de conflito. Ao interceptar uma missão civil destinada a levar suprimentos essenciais a uma população sitiada, as forças israelenses podem ter violado diretamente esse instrumento central do direito internacional humanitário.

Diante disso, os governos do Brasil e da Espanha foram categóricos ao classificar o ocorrido como um “sequestro em águas internacionais” e uma “afronta ao direito internacional”. Em nota conjunta, exigiram a libertação imediata de seus cidadãos, ressaltando que a ação é “flagrantemente ilegal” e passível de responsabilização em instâncias internacionais. A posição diplomática reforça o entendimento de que Israel extrapolou sua jurisdição e violou normas amplamente reconhecidas pela comunidade internacional.

Para compreender o episódio, é necessário situá-lo no contexto mais amplo da crise na Faixa de Gaza. Desde outubro de 2023, a ofensiva militar israelense no território palestino tem sido denunciada por diversos atores internacionais como um genocídio em curso, caracterizado pela destruição massiva de infraestrutura civil, pela morte de dezenas de milhares de palestinos — em sua maioria mulheres e crianças — e pela imposição de condições de vida incompatíveis com a sobrevivência digna.

A escassez extrema de alimentos, água, medicamentos e combustível, agravada pelo bloqueio imposto por Israel desde 2007, levou a uma catástrofe humanitária sem precedentes recentes. Organizações internacionais e agências da ONU têm alertado para o colapso dos sistemas de saúde e abastecimento, bem como para o risco de fome generalizada.

É nesse cenário que surge a Flotilha Global Sumud, da qual Thiago Ávila é um dos coordenadores. Trata-se de uma iniciativa internacional de caráter civil e não violento, composta por dezenas de embarcações e centenas de participantes de diferentes países. Seu objetivo é duplo: levar ajuda humanitária diretamente à população de Gaza e, ao mesmo tempo, romper o isolamento imposto ao território, chamando a atenção da comunidade internacional para a gravidade da situação.

A flotilha também se propõe a denunciar o que seus organizadores e apoiadores consideram crimes internacionais cometidos por Israel, incluindo genocídio, limpeza étnica e punição coletiva. Ao desafiar o bloqueio, a missão busca evidenciar não apenas a crise humanitária, mas também a responsabilidade dos Estados e instituições internacionais que, segundo seus críticos, permanecem inertes diante das violações.

A interceptação violenta dessa iniciativa, portanto, não pode ser vista isoladamente. Ela se insere em uma estratégia mais ampla de controle e restrição ao acesso de ajuda humanitária, bem como de repressão a ações de solidariedade internacional. Ao impedir a chegada de suprimentos essenciais e deter ativistas em águas internacionais, Israel não apenas reforça o bloqueio, mas também amplia o alcance de suas ações para além de suas fronteiras reconhecidas, em aparente desrespeito às normas que regem o sistema internacional.

O caso de Thiago Ávila torna-se, assim, emblemático. Ele evidencia a colisão entre uma missão humanitária e princípios fundamentais do direito internacional, de um lado, e a atuação de um Estado que invoca razões de segurança para justificar medidas amplamente contestadas, de outro. A gravidade das denúncias — que incluem sequestro, detenção arbitrária e possíveis atos de tortura — exige investigação independente e responsabilização.

Mais do que isso, o episódio reforça a urgência de um posicionamento firme da comunidade internacional e expõe de forma brutal a dimensão da tragédia em Gaza, onde a destruição sistemática, a fome e a morte em massa de civis — sobretudo mulheres e crianças — revelam um nível de crueldade que desafia os limites da consciência humana. A captura de ativistas que buscavam levar ajuda a essa população não é apenas uma violação jurídica: é também símbolo do colapso moral de uma ordem internacional incapaz de impedir ou sequer conter o sofrimento extremo de um povo inteiro. Quando normas são ignoradas, civis são abandonados e ações humanitárias são criminalizadas, o que se evidencia não é apenas a impunidade de um Estado, mas o fracasso coletivo da humanidade em proteger a vida, a dignidade e os princípios que afirma defender.