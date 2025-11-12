Contra fatos, há argumentos?

Talvez até já pouca gente se lembre do caso, nestes momentos tão difíceis e complexos da História do século XXI. Contudo, alguns comentaristas da nossa praça fazem questão de trazer de volta o que se revelou ser o caso do cancelamento de Boaventura de Sousa Santos para tirar conclusões de caráter geral sobre casos recentes de assédio em Portugal. Isso me deixa perplexa, confesso. Começo a me perguntar se, efetivamente, estes/as jornalistas e comentaristas estão interessados/as em investigar os fatos ou se apenas colaboram em alguma campanha contra intelectuais de esquerda que parece estar se desenrolando, nos últimos tempos, mundo afora.

De fato, ao contrário do que parece ter acontecido nos casos que vieram a público mais recentemente em Portugal, nunca houve qualquer acusação formal contra o professor de Coimbra em nenhum canal institucional disponível (e eles existiam). De fato, ao contrário do que parece ter acontecido nos casos mais recentes, as denunciantes nunca apresentaram mensagens de celular de teor sexual enviadas pelo seu “agressor”, nem qualquer menor esteve envolvido no caso, uma vez que falamos de mulheres entre cerca de 30 e 40 anos à data dos alegados abusos — profissionais adultas e autônomas, com uma carreira já internacionalizada. De fato, ao contrário do que aconteceu nos casos mais recentes, só após quase três anos vendo sua imagem pública completamente devassada, bem como sua carreira e sua saúde destruídas, foi possível a BSS conhecer quais eram os fatos de que estava sendo acusado (como abraços apertados demais e beijos perto demais da boca). E, de fato, ao contrário do que parece ter acontecido nos casos mais recentes, BSS já tornou públicas dezenas de mensagens de e-mail (https://www.supportboaventuradesousa.com/) que demonstram como as suas “vítimas” lhe pediam apoio e manifestavam respeito e admiração (em um dos casos, até amor) até quase às vésperas de virem a público com as suas acusações, que considero espúrias.

Essas mensagens, agora divulgadas, foram devidamente validadas antes de serem apresentadas ao Ministério Público na queixa por difamação a que BSS teve de recorrer, depois de um processo de tutela de personalidade ter sido estranhamente inviabilizado por falhas técnicas do próprio tribunal. Os comentaristas não as leram? Opinam então com base em quê? E, se não opinam, remetem-se ao mais absoluto silêncio sobre essas mensagens. É essa gritante assimetria no tratamento das duas narrativas que me deixa — a mim, mas também, certamente, a muitas outras pessoas — perplexa, uma vez que o acusado parece não ter qualquer direito ao contraditório e à sua defesa pública. E não sou a primeira a me manifestar. Entre outros/as, destaco Marilena Chaui, uma eminente filósofa brasileira, que leu tudo. E já escreveu sobre o que leu, mostrando-se tão perplexa quanto eu (https://diplomatique.org.br/por-que-e-preciso-defender-boaventura-de-sousa-santos/).

Mas, em Portugal, parece que nem jornalistas, nem comentaristas, nem redes sociais estão interessados naquilo que é revelado e que deixa as sombras da mentira e do oportunismo a pairar sobre este caso.

Aqui ficam, por isso, alguns fatos resumidos, extraídos das mensagens agora disponibilizadas, sobre algumas das denunciantes e sobre as suas acusações de assédio sexual, extrativismo e abuso de poder:

1 - Aline Mendonça dos Santos (AM) — O primeiro contato entre AM e BSS ocorreu em 2006, em um evento cultural no Brasil. Posteriormente, AM demonstrou interesse em trabalhar sob a orientação de BSS, tendo realizado um estágio de doutorado no CES (janeiro a agosto de 2008). Em suas comunicações da época, AM expressou gratidão e admiração por BSS, salientando que seu estágio tinha sido “proveitoso” (prova 1: e-mail de agradecimento, agosto de 2008). BSS convidou AM para integrar o projeto europeu ALICE em 2011, reconhecendo sua experiência em economia solidária. Durante sua participação, AM recebeu apoio financeiro para aulas de inglês, viagens e uma bolsa de pós-doutorado (prova 2: ata da reunião de 28 de junho de 2012). AM participou ativamente das decisões organizacionais do projeto e expressou preocupações internas que foram atendidas cordialmente por BSS (prova 3: troca de e-mails sobre a página web do projeto, agosto de 2012).

Em entrevistas recentes, AM afirmou que sofreu assédio psicológico e que BSS lhe enviou poemas eróticos. No entanto, o livro citado por AM como prova (Falta de ar em plena estação) não contém tais poemas (prova 4: resumo do livro, 2012). Além disso, os e-mails mostram que foi AM quem compartilhou com BSS textos de caráter pessoal (prova 5: e-mail de 20 de setembro de 2012: “Ao ler os teus comentários sobre o texto da UPMS e a tua decepção com o ‘estilístico’, senti vontade de partilhar contigo uma parte de mim que poucas pessoas conhecem. Permita-me a ousadia e, se não tiver tempo, tudo bem, você lerá em outra ocasião”).

Após o fim do projeto ALICE, AM continuou a colaborar com o CES e com BSS, solicitando apoio para eventos e participando de publicações conjuntas. Em 2018, AM foi intermediária para a concessão de um doutorado honoris causa a BSS pela Universidade Católica de Pelotas, tendo-o acompanhado durante a cerimônia e concedido entrevistas, elogiando-o (prova 6: vídeo da TVUCPel, junho de 2018).

Em 2019, AM fez parte do comitê de entrega de outro honoris causa a BSS em Pernambuco e, em 2022, publicou um capítulo no livro Economías del Buen Vivir, co-organizado por BSS e Teresa Cunha (prova 7: publicação conjunta, Akal, 2022).

Coordenadores do projeto ALICE, como Teresa Cunha, criticaram a qualidade e a extensão dos textos entregues por AM, apontando a necessidade de edição e possíveis casos de copy-paste (prova 8: e-mail de Teresa Cunha, dezembro de 2016). Apesar dos atrasos, os textos de AM foram finalmente publicados cinco anos depois do previsto.

Mesmo em 2022 e 2023, AM manteve contato com BSS, solicitando apoio para projetos conjuntos e, muito especialmente, apoio para integrar o governo Lula na área da economia solidária.

Ainda em 13 de outubro de 2022, AM participou de uma conferência no Instituto Paul Singer sobre “A Universidade do Bom Viver e a Economia Solidária”, na qual elogiou a teoria criada por BSS, falando até da luta de BSS contra o patriarcado. (Disponível em https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CeAUf0I2ays).

As alegações de AM contrastam, pois, com o conteúdo de e-mails, atas, publicações e aparições públicas, que não mostram quaisquer sinais de uma relação abusiva. As provas apresentadas sugerem uma narrativa incongruente, dado o histórico de colaboração e os elogios constantes a BSS ao longo de mais de 15 anos.

2 - Élida Lauris (EL) — Assinou a chamada 6ª Carta do Coletivo de “vítimas”. Falou na entrevista da Agência Pública, no canal de televisão português NOW e no El País, alegando que foi assediada moral e sexualmente por seu orientador, Boaventura de Sousa Santos, de quem sofreu ainda extrativismo intelectual. Diz que foi preterida e que teve seu desenvolvimento prejudicado por ser uma brasileira lésbica. Diz ainda que recebia valores ínfimos para realizar trabalhos árduos durante sua passagem pelo CES.

O documento de referência (https://www.supportboaventuradesousa.com/) analisa extensivamente as interações pessoais, acadêmicas e profissionais entre BSS e EL, de 2005 a 2017, incluindo comunicações escritas, colaborações acadêmicas, participações institucionais e reconhecimentos mútuos: em 2005, EL inicia seu doutorado no CES sob a supervisão de BSS, trabalhando também no Observatório Permanente de Justiça com Conceição Gomes. Ambas as atividades foram remuneradas e bem avaliadas.

Foi bolsista da CAPES e, mais tarde, da FCT, além de receber salário por suas funções no ALICE, sendo uma das pessoas mais bem remuneradas do projeto. Aliás, segundo se apurou, EL beneficiou ainda, entre 2007 e 2009, enquanto estava no CES, de uma bolsa Fulbright para doutorado, que, conforme dados obtidos pelo portal Capes/Ministério da Educação do Brasil, é uma bolsa exclusiva para doutorados nos Estados Unidos da América.

No prólogo do livro Por uma revolução democrática da justiça (2007), BSS agradece expressamente a colaboração de EL, tal como de outros assistentes (prova 2: citação literal do prólogo com menção a EL pelo seu “profissionalismo”). Em um e-mail, BSS expressa seu desejo de futuras colaborações com EL como coautora, elogiando seu profissionalismo e dedicação (prova 3: e-mail de BSS para EL de 5 de setembro de 2007). Em 2015, EL ganhou o Prêmio CES para Jovens Cientistas Sociais, em júri presidido por BSS (o que contradiz claramente sua denúncia de ter sido discriminada por sua nacionalidade ou orientação sexual).

Em novembro de 2012, EL comunica sua saída voluntária do projeto ALICE para poder terminar sua tese de doutorado, alegando pressão e falta de tempo (prova 4: e-mail de EL para BSS de 17 de novembro de 2012). Nunca foi, portanto, forçada a abandonar o ALICE, nem impedida de regressar. Na verdade, regressou ao projeto como pós-doutoranda, recebendo 2.000 €/mês e mais 250 € como coordenadora financeira. O contrato de trabalho exigia que realizasse três tarefas: coordenação financeira, redação de um capítulo e uma introdução ao livro Descolonizando o Constitucionalismo. Durante os mais de dois anos em que recebeu esse salário, cumpriu apenas a primeira tarefa. Acresce a tudo isso que realizou um estágio de três meses nos Estados Unidos (Madison-Wisconsin), financiado pelo Projeto ALICE, para completar as duas tarefas restantes. Mesmo assim, não as completou — não foi obrigada a devolver o dinheiro por descumprimento de suas obrigações contratuais. Mais: EL saiu do ALICE para se dedicar ao doutorado, mas manteve outros projetos paralelos, sem jamais pedir autorização para tal, limitando-se a comunicar sua decisão unilateral a BSS. E, depois de terminado o doutorado, quis regressar — e tinha a porta aberta. Se era vítima de assédio laboral, como diz, por que regressar?

Embora, no canal NOW, EL acuse BSS de obstruir sua tese com “servidão acadêmica”, esta foi concluída em 2013. Logo a seguir, solicitou o regresso ao ALICE e foi aceita. Abandonou depois o projeto ALICE por vontade própria para ingressar em um ministério do governo da presidenta Dilma Rousseff do Brasil, ainda com o compromisso de realizar as duas tarefas pendentes. Nunca cumpriu esse compromisso. Em 2016 e 2017, EL continua a enviar mensagens cordiais e colaborativas a BSS, incluindo agradecimentos e links para seus novos trabalhos (prova 5: e-mails trocados. Exemplo: e-mail de EL para BSS de 6 de julho de 2017). Com efeito, em 20 de janeiro de 2016, já depois de sair do projeto ALICE, EL e BSS se encontraram em Porto Alegre, no Brasil, por ocasião do Fórum Social Temático. Nessa ocasião, EL não parecia minimamente incomodada com a presença de BSS, que, por várias vezes, abraçou, como se pode ver numa foto apensa ao conjunto de documentos disponíveis.

EL alega assédio sexual por parte de BSS, incluindo uma frase atribuída a ele sobre seu corpo. Durante seu tempo no CES, EL nunca falou disso a ninguém nem apresentou queixas a qualquer autoridade ou instituição (prova 7: ausência de registros internos ou externos de queixas formais). As acusações de discriminação por orientação sexual contradizem ainda a composição plural da equipe do ALICE e o envolvimento histórico de BSS em organizações como a “Não Te Prives”, dedicada aos direitos LGBTQ+.

Houve, isso sim, neste caso em particular, interesses cruzados e financiamento externo estranhos: EL trabalhou para ONGs financiadas pela Fundação Ford, que também financia a Agência Pública, meio de comunicação em que EL faz as suas acusações, bem como o movimento #MeToo, no âmbito midiático do qual se inscrevem as suas denúncias — que, como se percebe, seus e-mails, comunicações internas, publicações e reconhecimentos contradizem de forma gritante.

Mas há mais: acabamos de saber pela imprensa brasileira (ver Folha de S.Paulo, politizabrasil.com) que EL, atual secretária da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos, Meio Ambiente e Empresas, está, neste exato momento, sendo acusada de “assédio institucional, abuso de autoridade e retaliação funcional” pelo coordenador-geral de Direitos Humanos e Empresas que, imagine-se, chegou a ser informado, verbalmente e sem qualquer justificativa oficial, de sua exoneração depois de ter relatado episódios de assédio dentro daquela entidade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil.

A confirmarem-se essas acusações, que crédito pode esta mulher merecer-nos? Que tipo de caráter se revela neste e em todos os fatos acabados de mencionar? Afinal, que “Coletivo de ‘vítimas’” é este?

3 - Isabella Gonçalves Miranda (IGM) — Atual deputada estadual brasileira, foi uma das signatárias da 6ª carta do “Coletivo das Vítimas do CES”, publicada em março de 2024. Nela, acusou BSS de assédio moral e sexual, bem como de práticas extrativistas durante seu percurso no CES. Mais uma vez, o documento de referência (https://www.supportboaventuradesousa.com/) apresenta provas documentais que desmentem os fatos alegados.

A relação entre IGM e BSS começou no contexto do Fórum Social Mundial (FSM). IGM e seu então companheiro, FM, conheceram BSS em 2009, retomando o contato de forma mais direta no FSM de Porto Alegre, em 2012, onde ambos expressaram o interesse em estudar no CES. Em fevereiro desse mesmo ano, mudaram-se para Coimbra para uma estadia acadêmica, tendo participado de atividades do CES e de aulas do seminário da Escola de Verão do projeto ALICE. No final de uma dessas atividades, solicitaram uma reunião formal com BSS (prova 1: e-mail de marcação da reunião com a secretária de BSS). Durante esse encontro, ambos apresentaram suas trajetórias acadêmicas e ativistas, o que causou uma impressão favorável em BSS. A partir desse momento, começaram a colaborar ativamente nas iniciativas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS), coordenada por BSS. Seu envolvimento foi progressivo, chegando a liderar atividades, sistematizar relatórios, alimentar plataformas e representar o CES em eventos internacionais. Em janeiro de 2013, BSS escreveu uma carta de recomendação para que IGM fosse admitida no programa de doutorado do CES. Posteriormente, também apoiou a candidatura de IGM a uma bolsa da CAPES. Isso significa que IGM sempre contou com o apoio acadêmico de BSS, tanto para sua admissão no CES como para a candidatura a bolsas e sua posterior renovação ao longo do doutorado, conforme demonstrado nos documentos (prova 2: carta de recomendação e bolsa CAPES). Desde então, BSS atuou como supervisor de sua tese e facilitou sua integração no ambiente acadêmico e político do CES. A partir de 2013, IGM e FM participaram plenamente da coordenação do projeto UPMS (prova 3, e-mail de BSS de 13/05/2013).

IGM denunciou em entrevistas na mídia vários atos supostamente cometidos por BSS: um contato físico não consentido durante uma reunião e uma insinuação de troca afetivo-sexual por benefícios acadêmicos (a reunião tinha como objetivo reestruturar o futuro acadêmico de IGM e nunca teve conotações libidinosas); ter partido para o Brasil após o incidente e, ao abandonar o curso no segundo ano, perder o doutorado, perder a bolsa da CAPES e ter de devolver o valor total da bolsa.

Numerosos testemunhos de ex-alunos demonstram que BSS sempre se comportou corretamente com seus/suas alunos/as. Se houve comportamentos inadequados e abusivos no caso de IGM, estes foram cometidos pela própria (testemunho presente à Comissão Independente de um estudante que pede anonimato): de acordo com as informações obtidas da CAPES, IGM recebeu a bolsa dessa instituição (outubro de 2013 a setembro de 2015), quando já residia no Brasil, no valor total de 38.680,00 euros, o que, corrigido para os valores atuais, equivaleria a 257.061,74 reais (prova 4: dados oficiais da CAPES que comprovam a continuidade da bolsa até setembro de 2015).

IGM não apresentou qualquer denúncia ao CES, ao Ministério Público ou à Autoridade de Condições Laborais e, muito menos, à CAPES, como se pode verificar:





A relação entre IGM e BSS foi de proximidade intelectual, colaboração acadêmica e afinidade política: a entrada de IGM no CES foi apoiada diretamente por BSS, que recomendou sua admissão e a bolsa (prova 2: carta de recomendação de BSS de janeiro de 2013); foi ativamente integrada no projeto ALICE e nas atividades da Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS); BSS mostrou constante flexibilidade para que IGM conciliasse seu ativismo político com o doutorado; o motivo de seu regresso ao Brasil foi conciliar a vida acadêmica com o ativismo, apesar dos riscos que isso representava para a continuação de sua bolsa, para os quais BSS a alertou e que ela ignorou (prova 6: e-mail de aviso de BSS sobre as consequências da decisão).

Seu regresso ao Brasil também foi motivado por um novo relacionamento, que mais tarde se consolidaria em casamento.

O episódio-chave da “declaração de amor” ocorreu em outubro de 2014, durante uma conversa privada e sem qualquer contato físico. É certo que podem aqui se levantar questões éticas dada a relação hierárquica existente, mas tal não configura a existência de crime de abuso, havendo, tanto na universidade portuguesa quanto em universidades estrangeiras, inúmeros casos de casais que se formaram nessa mesma situação hierárquica.

Como se pode verificar por todo um conjunto de mensagens de e-mail disponibilizadas, após essa situação, IGM manteve contato cordial com BSS e até procurou nele aconselhamento acadêmico e organizacional, comentando suas dúvidas sobre seguir um doutorado no CES ou uma carreira política e acadêmica no Brasil (prova 7: troca de e-mails de 8 de novembro de 2014). O episódio não a impediu de continuar com seu próprio crescimento político imediato, que incluiu sua candidatura e posterior eleição para cargos legislativos a partir de 2015. Em 2016, IGM candidatou-se às eleições municipais de Belo Horizonte e, embora não tenha sido eleita, conseguiu o lugar de deputada. Assumiu um compromisso parlamentar como vereadora adjunta em 2017 e tomou posse formalmente como vereadora em 2018, tendo solicitado uma licença e uma prorrogação da data de conclusão do seu doutorado, uma vez que suas obrigações políticas ocupavam grande parte do seu tempo durante esse período. Em 11 de fevereiro de 2019 (quase cinco anos após a reunião mencionada por IGM), em Belo Horizonte, no restaurante Minas Tênis Clube, IGM reuniu-se com BSS e o professor Leonardo Avritzer, seu orientador na Universidade Federal de Minas Gerais, para um almoço. Foi uma reunião amigável, testemunhada por Leonardo Avritzer, na qual IGM comentou que a situação entre ela e BSS havia sido resolvida. IGM opinou que deveria haver mecanismos para proteger os alunos quando existissem relações pessoais entre eles e os professores. Em nenhum momento desse almoço reclamou IGM sobre quaisquer repercussões negativas da reunião de 10 de outubro de 2014. BSS informou que o CES já havia criado um Comitê de Ética e que avançaria com a criação de um Código de Conduta e de um Provedor. E tudo seria feito para que a próxima presidência do Conselho Científico recaísse novamente sobre uma mulher (o que aconteceu). Terminaram o almoço de forma amigável e despediram-se com um abraço. Desde então, não tiveram mais contato. A suposta deterioração acadêmica também não ocorreu: IGM transferiu seu doutorado para o Brasil sem prejuízo acadêmico relevante e continuou ligada ao CES sob coorientação do Prof. José Manuel Mendes e do Prof. Leonardo Avritzer, na UFMG (prova 8: e-mail de 6/12/2014 que mostra a ligação contínua com o CES).

A carreira política de IGM nunca foi prejudicada, mas sim fortalecida com sua passagem pelo CES, o que sugere uma instrumentalização da narrativa com fins de visibilidade política. Entre os vários colegas e dirigentes políticos brasileiros que visitaram BSS nos meses seguintes à campanha de desprestígio desencadeada pela publicação do capítulo difamatório, um deles, bom conhecedor da estratégia política do partido a que pertence IGM, e que leu atentamente toda a documentação reproduzida, comentou o seguinte a BSS: “Professor, aqui não há nada, mas vou lhe dar uma notícia: Bella vai ser candidata à prefeitura de Belo Horizonte no próximo ano. A entrevista que ela deu foi calculada ao milímetro para conquistar o público nacional, já que ela era muito pouco conhecida fora de Belo Horizonte. Repare no número de seguidores que ela ganhou após a entrevista e as acusações contra o senhor. Ela é branca e de olhos azuis, então só poderia entrar no movimento feminista para ganhar votos. Lamento dizer, mas o professor foi vítima de aproveitamento político”.

4 - Lieselotte Viaene (LV) — Este caso tem início com as contradições e as falhas éticas do capítulo coescrito por Lieselotte Viaene, publicado no livro Sexual Misconduct in Academia (Routledge, 2023), em que se alude indiretamente ao CES e a BSS, com acusações de cultura institucional de assédio sexual. LV foi a principal autora do capítulo, “The walls spoke when no one else would”, escrito com Catarina Laranjeiro e Miye Nadya Tom. O texto usa a “autoetnografia” para acusar, sem provas, figuras pretensamente anônimas, como o “professor estrela”, a “mulher vigilante” e o “aprendiz”, facilmente identificáveis como membros do CES e, em especial, como seu diretor emérito, BSS. O capítulo difamatório baseia-se, assim, numa lógica subjetiva, sem verificação factual, validando rumores e uma pichação anônima na parede como base para acusações institucionais graves.

O texto foi alvo de fortes críticas por sua falta de rigor e de ética, destacando-se uma carta enviada à Routledge pelas professoras feministas Gay W. Seidman e Linda Gordon, que alertaram sobre a publicação de acusações sem evidência factual, sem direito de réplica e com graves consequências para a reputação do visado (prova 1: carta de 11 de maio de 2023). A Routledge retirou oficialmente o capítulo, reconhecendo que violava princípios éticos e legais, incluindo o direito ao anonimato e a obrigação de fundamentar acusações graves.

LV nunca denunciou qualquer situação de assédio enquanto esteve no CES, muito pelo contrário: procurou integrar-se como pesquisadora permanente, colaboradora em projetos e até participante em publicações dirigidas por BSS (prova 2: e-mail de 7 de outubro de 2016, em que propõe artigos conjuntos a BSS). As dificuldades de LV no CES foram administrativas e profissionais, decorrentes de má adaptação institucional, de conflitos pessoais e de uma atitude inopinadamente exigente em relação à instituição. Nunca houve qualquer menção a assédio em seus relatórios oficiais nem na extensa correspondência com BSS e outros membros do CES (prova 3: e-mail de 5 de dezembro de 2017, em que BSS tenta ajudá-la a cumprir o contrato Marie Curie).

LV foi objeto de um processo disciplinar por descumprimento contratual com a Marie Curie, após o qual o CES e a Comissão Europeia decidiram encerrar definitivamente o caso sem sanções (prova 4: carta oficial de Bruxelas – REA, que declara o assunto encerrado, datada de 2019).

LV parece ter tido uma obsessão com o CES. Sua primeira tentativa de entrar na instituição não foi bem-sucedida, mas não desistiu e conseguiu entrar. Durante o tempo em que esteve em Coimbra e no CES, LV sempre se preocupou mais com sua autopromoção do que em realizar o trabalho que o contrato impunha.

Achava que tinha direito a lecionar no CES. Achava que o CES deveria integrar em seu programa estudos que eram da sua especialidade. Achava que o CES só tinha a ganhar com LV. Como não houve receptividade da parte dos responsáveis do CES, LV logo se queixou da instituição à entidade que financiava sua bolsa Marie Curie. De fato, um sentimento de superioridade transparece de seus relatórios de bolsista, com particular destaque para o “Report for REA”, de 5 de março de 2018. Nesse relatório, transparece a má vontade contra a instituição de acolhimento, sobre a qual não há uma única boa palavra a dizer. Pelo contrário, logo na alínea sobre “Risk management”, afirma que a instituição de acolhimento não “deu apoio suficiente” às estratégias para mitigar os riscos. Certo é que LV é muito descritiva e crítica nesse relatório e, no mesmo, não consta qualquer referência a qualquer tipo de assédio nem a algo semelhante ao que é relatado no capítulo do livro da Routledge.

LV quis atacar o CES e, para o fazer, precisava atacar BSS. Mas percebe-se claramente que o alvo é a instituição. LV acusa o diretor executivo, João Paulo Dias, de controlar juízes, procuradores e advogados, e acusa as feministas do CES de encobrirem todo o mal que ali se passava, assim também contribuindo para que ela não chegasse à docência no âmbito da instituição.

Existem vários testemunhos de pesquisadores indígenas contra LV, que denunciam abuso de poder, extrativismo epistêmico e maus-tratos durante o projeto RIVERS, que LV coordenava, o que contradiz os princípios que supostamente defende (prova 5: originais disponíveis: carta pública de Kelly J. Quilcué Vivas de 12 de dezembro de 2019. Prova 6: carta de 11 de abril de 2023 de outra pesquisadora indígena ao arquivo da Comissão Independente). Até mesmo ex-colaboradores guatemaltecos de LV entraram em contato com BSS, denunciando maus-tratos sistemáticos e sua intenção explícita de “vingar-se do CES” por meio de um artigo, o que confirma a motivação pessoal por trás do capítulo.

O caso de Lieselotte Viaene mostra um padrão claro: uso estratégico de discurso de denúncia sem base factual, motivado por ressentimentos pessoais, fracassos institucionais e desejos frustrados de permanência no CES. A revisão documental indica que a autora nunca denunciou assédio enquanto fez parte da instituição e que o capítulo posteriormente publicado constitui um ato de difamação deliberado mascarado de autoetnografia.

5 - Sara Araújo (SA) — Acusou BSS de abuso de poder, assédio moral e sexual e extrativismo no âmbito de sua colaboração com o CES. Em entrevista concedida à Agência Pública (23 de maio de 2024), fez graves acusações contra BSS, incluindo obstrução ao seu desenvolvimento profissional (“não nos permitiu desenvolver o nosso potencial”); tortura psicológica no ambiente de trabalho (“trabalhávamos com medo, havia tortura psicológica. Éramos reféns da sua obsessão pela produtividade. Eu já não dormia, descuidava das minhas relações pessoais, a minha vida era violenta”); uso do sexo como “moeda de troca” (alegando que BSS lhe disse numa reunião: “o problema entre nós é que tu és a única mulher com quem tenho uma relação tão próxima que não é sexual. Porque uma vez me disseste que nunca na tua vida dormirias comigo”); exclusão deliberada de projetos após rejeitar avanços sexuais.

Em suas teses de mestrado (2008) e de doutorado (2014), SA expressou profundo agradecimento a BSS por ser seu orientador e pelas oportunidades proporcionadas (prova 1: agradecimentos de SA na tese de mestrado e na tese de doutorado). Na tese de mestrado, podemos ler: “Nunca esquecerei a oportunidade que me deu de fazer parte de um projeto de investigação que me permitiu crescer pessoal e profissionalmente e conhecer um país [Moçambique] pelo qual me apaixonei para sempre”. Na tese de doutorado, concluída após 14 anos de colaboração com BSS, lemos: “Quero agradecer ao professor Boaventura de Sousa Santos pela escola que criou e pelos desafios que constantemente lança e caminhos livres de monotonia que abre. Sempre foi um privilégio fazer parte das suas equipas e ter a oportunidade de aprender e crescer nesse contexto. Agradeço a confiança e as muitas trocas que fazem parte de quem eu sou”. Anos mais tarde, quando foi anunciado que BSS havia ganho um prêmio da CLACSO, SA enviou-lhe um e-mail (19/01/2018), demonstrando seu agradecimento e o orgulho por poder aprender com ele. Em maio desse mesmo ano, é patente a admiração e o carinho de SA por BSS quando da primeira aula magna (vejam-se as imagens).

Ao contrário do que declarou à Agência Pública, a carreira profissional de SA só foi favorecida por BSS, que a integrou em vários projetos relevantes, incluindo o projeto ALICE (que durou cinco anos, de 2011 a 2016); colaborações em Moçambique e Timor-Leste; após o término do projeto ALICE, em 2016, SA corria o risco de ficar sem rendimentos, tendo BSS sugerido aos coordenadores do projeto que a contratassem como parte da equipe; preocupado com a situação financeira de SA, em 2018, BSS pediu também a Maria Paula Meneses que a convidasse para atuar como pesquisadora no projeto ETHOS, Towards a European Theory of Justice and Fairness, financiado pela Comissão Europeia. Tudo isso demonstra a preocupação de BSS com a carreira de SA.

Já em 2018, num sábado, SA enviou a BSS um e-mail sobre o livro em que estavam trabalhando sobre constitucionalismos. A resposta de BSS mostra sua preocupação com a dedicação excessiva ao trabalho, o que, mais uma vez, contradiz a narrativa apresentada na reportagem da Agência Pública (prova 2: e-mails de 2018 em que BSS se preocupa com o ritmo intenso de trabalho de SA).

Sobre a alegação de assédio sexual, a afirmação de SA na Agência Pública é apresentada sem comprovação, além do fato de que, em comunicações pessoais, SA demonstra uma relação de confiança e respeito e até pede ajuda pessoal a BSS para tratar a depressão de um amigo íntimo (prova 3: mensagens de dezembro de 2020, em que SA pede ajuda a BSS para um amigo em crise emocional: “Acho que ele está deprimido e em crise de insegurança em relação à sua tese. Tentei motivá-lo, mas sei que o professor costuma ser excelente a ajudar os alunos a sair dessa situação. Se puder falar com ele, acho que poderá ajudá-lo. Com carinho”). Contrariamente à sua afirmação à Agência Pública de ter sido excluída de projetos por rejeitar avanços sexuais, existem vários e-mails em que SA manifesta voluntariamente o desejo de deixar a coordenação da Escola de Verão, alegando sobrecarga de trabalho e a necessidade de reforçar seu currículo. Assim, após concluir o projeto ETHOS, SA aceitou um convite para se tornar professora assistente convidada na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), cargo que exigia muito tempo e trabalho. Por esse motivo, em setembro de 2019, expressou seu desejo de renunciar à coordenação da Escola de Verão do CES (prova 4: e-mails de 6 e 7 de setembro de 2019, nos quais SA explica sua decisão).

SA afirmou também, nos meios de comunicação, que foi rejeitada em concursos do CES e da Faculdade de Economia da UC por ser mulher. No entanto, o que aconteceu foi que ela não foi aprovada à luz dos critérios de seleção vigentes em ambas as instituições, especialmente porque, no plano estritamente científico, seu currículo estava abaixo do dos demais candidatos. Isso aconteceu várias vezes. Além disso, a vencedora de um dos concursos foi outra mulher, refutando alegações de discriminação de gênero (prova 5: resultados do concurso CES 2017, em que venceu Tatiana Moura e SA ficou em 7º lugar).

Apesar da decisão de SA de deixar a Escola de Verão, que BSS apoiou, SA teve acesso a importantes oportunidades de publicação graças ao apoio de BSS, como exemplificado pela produção dos livros sobre constitucionalismo. Apesar dessas oportunidades, SA enfrentou dificuldades em cumprir prazos de entrega e na redação de introduções e, apesar de tudo, BSS nunca deixou de apoiá-la (prova 6: troca de e-mails sobre atrasos na entrega da introdução do livro Routledge 2024: 11/05/2021). BSS solicitou a SA, como coorganizadora do livro, que redigisse a introdução e, como ela não o fez bem e dentro do prazo, BSS pediu ao seu antigo aluno, Orlando Aragón, que o ajudasse a finalizar a introdução. Apesar disso, o livro foi publicado com três coorganizadores, um dos quais é SA. O livro está datado de 2024. Com esse livro, BSS deu acesso a SA às importantes editoras Routledge (2024) e Akal (2021).

Entre 2020 e 2022, SA manteve uma relação fluida, cordial e de confiança com BSS, trocando mensagens sobre saúde, projetos e até mesmo amizade, o que contradiz suas acusações (prova 7: mensagens de WhatsApp entre SA e BSS entre 2020 e 2022).

6 - Teresa Cunha (TC) — Desde o início de sua relação acadêmica, em 2005, TC demonstra admiração e afeto em relação a BSS, existindo intensa colaboração com o professor, que aceitou orientar seu doutorado, apesar das advertências negativas sobre ela (prova 1: ata de 16 de março de 2005, redigida por TC, evidencia uma relação acadêmica respeitosa e consensual). De fato, ao longo dos anos, TC usa linguagem carregada de afeto e tom emocional em e-mails e comunicações, evidenciando vínculo próximo e não forçado (prova 2: e-mail de 6 de outubro de 2009, em que se refere a presentes pessoais e usa expressões íntimas de carinho) e expressando reiteradamente agradecimentos e elogios pelo apoio à sua carreira acadêmica, incluindo cartas de recomendação, também para bolsas de estudo (prova 3: e-mail de 15 de julho de 2010, no qual agradece os comentários sobre sua tese e declara que aprendeu muito com ele). Expressa ainda, com insistência, o desejo de pertencer formalmente ao CES e de continuar a trabalhar com BSS, solicitando mesmo ser orientada no pós-doutorado (prova 5: e-mail de 23 de junho de 2011, no qual solicita formalmente sua orientação em nova bolsa de pós-doutorado).

As declarações recentes de TC, nas quais alega assédio ou comportamento impróprio por parte de BSS, contrastam com 13 anos de correspondência afetuosa, colaborativa e voluntária (prova 6: e-mail de 5 de julho de 2010, em que se refere a BSS como “Papá” e pede uma reunião pessoal). Nunca apresenta qualquer denúncia ou reclamação formal nos anos abrangidos, nem se distancia de BSS ou do CES, insistindo sempre em sua integração e associação profissional. O conjunto de provas, cuidadosamente transcritas e datadas, demonstra relação acadêmica e afetiva voluntária, duradoura e estreita, sem indícios de coação, assédio ou vitimização.

7 - Moira Millán (MM) — Ativista mapuche argentina, afirmou publicamente (em entrevista ao El Salto, em 16 de abril de 2023) que BSS tentou violá-la após uma atividade acadêmica, em junho de 2010, em Coimbra. Declarou não ter provas nem e-mails, devido ao suposto hackeamento de sua conta.

BSS apresentou várias provas documentais que contradizem a narrativa de MM e refutam categoricamente as suas acusações.

Foi MM quem entrou em contato com BSS pela primeira vez, em 29 de abril de 2010, propondo uma atividade conjunta (prova 1: e-mail de 29 de abril de 2010). BSS aceitou por e-mail, em 27 de maio de 2010, confirmando a data, o hotel, o jantar e as despesas cobertas (prova 2: e-mail de 27 de maio de 2010).

Depois do seminário de MM, seguiu-se a formalidade habitual, em que o diretor emérito levou a convidada para jantar. O jantar foi em um restaurante público (“Trovador”), não privado nem de sua família, como alegou MM (prova 3: recibo do jantar no restaurante Trovador). MM foi depois assistida pela secretária de BSS no seu regresso a Lisboa. BSS não voltou a vê-la.

Posteriormente, MM enviou e-mails durante vários anos (2010–2014), demonstrando tom afetuoso e até mesmo confiança e solicitando dinheiro (prova 5: e-mail de 23 de junho de 2010 — expressa satisfação pela visita a Coimbra; prova 6: e-mail de 3 de julho de 2010 — solicita 500 euros e afirma que confia muito em BSS; prova 7: e-mail de 11 de março de 2011 — pede ajuda financeira para escrever um romance; prova 8: e-mails entre 2013 e 2014 — pede apoio a BSS e a outros para financiamento de documentário e marcha indígena).

MM tentou desacreditar os e-mails apresentados como prova, mas foi demonstrado por análise técnica que todos os e-mails de Millán, incluindo os de 2010 e 2014, foram enviados a partir dos mesmos IPs (prova 9: análise dos IPs dos e-mails — mesma rede em todas as datas mencionadas).

O endereço IP é um endereço único que identifica um dispositivo na internet ou numa rede local. A primeira parte do endereço, os três primeiros números separados por um ponto, identificam uma rede específica na internet. Todas as mensagens foram, assim, confirmadas como autênticas.

A narrativa de Moira Millán sobre uma tentativa de violação carece de fundamento documental. As múltiplas comunicações posteriores, juntamente com a análise técnica dos e-mails, refutam completamente sua versão.

***

Depois de tudo isto, que é apenas um breve resumo — muito mais se encontra na documentação agora disponibilizada sobre estas e as outras seis mulheres que assinaram a 6ª carta das “vítimas” —, como é possível que não só aqueles e aquelas que se apressaram a divulgar as acusações, como ainda aqueles e aquelas que delas continuam a falar, criando paralelos onde estes não podem existir, continuem a contribuir para um cancelamento que, mesmo que o Ministério Público se apresse a deliberar, já não tem retorno? O mal está feito. E BSS tem 84 anos.

E não haverá consequências para quem assim destruiu a vida de uma pessoa? Estará alguém livre de quaisquer homens ou mulheres destruírem a nossa reputação e a nossa saúde deste modo? Sem provas, sem direito ao contraditório e à defesa que um Estado de Direito nos deveria garantir? Também no domínio da mídia e das redes sociais, que se apressaram a participar no que se constituiu como um linchamento público e que agora querem continuar a ignorar fatos?