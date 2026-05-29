Ação de Trump mostra que Brasil não está a salvo da ofensiva imperialista, diz Breno Altman

247 – O jornalista Breno Altman avaliou que a decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas representa um sinal de alerta para o Brasil e para toda a América Latina. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a medida demonstra que o país não está imune ao que definiu como uma ofensiva imperialista liderada por Washington.

A manifestação ocorre após o anúncio do governo norte-americano de que as duas principais facções criminosas brasileiras passarão a integrar listas utilizadas pelos Estados Unidos para enquadrar organizações consideradas ameaças à sua segurança nacional.

Segundo Altman, a iniciativa ultrapassa o debate sobre segurança pública e deve ser analisada sob uma perspectiva geopolítica mais ampla, envolvendo a influência dos Estados Unidos sobre países latino-americanos.

"A classificação do PCC e do CV como terroristas, anunciada hoje pelo governo norte-americano, ajuda a deixar bastante claro que o Brasil não está a salvo da ofensiva imperialista na América Latina", escreveu.

A classificação do PCC e do CV como terroristas, anunciada hoje pelo governo norte-americano, ajuda a deixar bastante claro que o Brasil não está a salvo da ofensiva imperialista na América Latina. Também comprova que o bolsonarismo é somente um braço de Trump em nosso país. — Breno Altman (@brealt) May 28, 2026

Debate sobre soberania nacional

A decisão de Washington provocou reações de lideranças políticas, parlamentares e analistas que enxergam possíveis consequências para a soberania brasileira. Críticos da medida argumentam que o enquadramento das facções como organizações terroristas pode abrir espaço para mecanismos de pressão política, econômica e diplomática sobre o Brasil.

Nesse contexto, Breno Altman sustenta que o episódio deve ser compreendido para além do combate ao crime organizado, inserindo-se em uma estratégia mais ampla de projeção de poder dos Estados Unidos na região.

Para o jornalista, a classificação anunciada pelo governo Trump reforça a necessidade de o Brasil defender sua autonomia na condução das políticas de segurança pública e das decisões relacionadas ao seu território e às suas instituições.

Crítica ao bolsonarismo

Na mesma publicação, Altman também associou o bolsonarismo ao projeto político liderado por Donald Trump nos Estados Unidos.

"Também comprova que o bolsonarismo é somente um braço de Trump em nosso país", afirmou.

A declaração se soma às críticas feitas por setores da esquerda brasileira à atuação de aliados da família Bolsonaro junto a autoridades e grupos políticos norte-americanos. Parlamentares governistas têm acusado lideranças bolsonaristas de incentivar pressões externas sobre instituições brasileiras e de apoiar iniciativas que ampliariam a influência de Washington sobre assuntos internos do país.

Geopolítica e segurança pública

O anúncio da Casa Branca intensificou o debate sobre os limites da atuação internacional no combate ao crime organizado. Enquanto defensores da medida afirmam que ela fortalece o enfrentamento às facções criminosas, críticos sustentam que a classificação pode servir de justificativa para formas de ingerência externa incompatíveis com a soberania dos países afetados.

Ao relacionar a decisão à ofensiva dos Estados Unidos na América Latina, Breno Altman argumenta que o episódio evidencia o peso crescente das disputas geopolíticas na região e a necessidade de vigilância diante de iniciativas que possam comprometer a autonomia nacional.

Para o jornalista, a medida anunciada por Trump demonstra que o Brasil permanece no centro das disputas estratégicas do continente e que a defesa da soberania nacional continuará sendo um dos temas centrais do debate político brasileiro.