Anac bloqueia avião de Ciro Nogueira por ordem do STF

247 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) bloqueou um avião pertencente ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o jornal Valor Econômico, a decisão impede a venda da aeronave, um bimotor executivo modelo Beech Aircraft B200, registrado em nome do parlamentar e de sua ex-esposa. O avião foi adquirido em 2023 por cerca de R$ 4 milhões e tem capacidade para nove passageiros. O bloqueio foi comunicado oficialmente à Anac no último dia 8 de maio.

Investigação envolve supostos repasses do Banco Master

A medida ocorre no contexto das investigações que apuram supostos repasses feitos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao senador. Segundo as investigações, Ciro Nogueira teria atuado em defesa de interesses do Banco Master no Congresso Nacional.

Entre os pontos analisados está a apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que previa ampliar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Atualmente, o teto é de R$ 250 mil por investidor. Pela proposta apresentada pelo senador, o valor subiria para R$ 1 milhão.

As apurações também indicam que o parlamentar teria recebido pagamentos mensais entre R$ 300 mil e R$ 500 mil de Daniel Vorcaro. Além disso, despesas com viagens e alimentação teriam sido custeadas pelo ex-banqueiro, segundo os investigadores.

Bloqueio impede venda da aeronave

Com a decisão do STF, Ciro Nogueira fica impedido de vender sua parte da aeronave. O objetivo da medida judicial é evitar eventual dilapidação patrimonial dos investigados e garantir possível recuperação de recursos apontados pela investigação.

O avião bloqueado é um modelo Beech Aircraft B200, utilizado na aviação executiva e conhecido pelo alcance de longa distância e pela capacidade de transportar até nove passageiros.

PF realizou buscas contra o senador em Brasília

Ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira foi alvo de buscas da Polícia Federal no último dia 7 de maio. Os agentes cumpriram mandados na residência do senador, em Brasília. A defesa do parlamentar não se manifestou sobre a decisão que determinou o bloqueio da aeronave.